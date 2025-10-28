İSTANBUL 19°C / 11°C
Ekonomi

Düşüş sürüyor! Altın rekor kırdıktan sonra geri adım attı

Ekim ayında rekor seviyelere ulaşan altın fiyatları, geçtiğimiz haftadan bu yana düşüş trendine girdi. Uzmanlar altın piyasasındaki gerilemenin nedenlerini ve devam edip etmeyeceğini değerlendiriyor. Peki Altın fiyatlarındaki düşüş sürecek mi? Küresel ekonomik gelişmeler, faiz beklentileri ve doların seyri altın fiyatlarını nasıl etkiliyor?

28 Ekim 2025 Salı 13:27
Altındaki rekorun ardından düşüş sürüyor. Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 335 liradan işlem görüyor. Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında verimli bir toplantı gerçekleşmesi durumunda altındaki düşüşün hızlanabileceğini ifade etti.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 3,2 azalışla 5 bin 367 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 5 bin 335 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 280 liradan, Cumhuriyet altını ise 36 bin 970 liradan satılıyor.

Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,7 azalışla 3 bin 953 dolarda seyrediyor.

ABD-Çin arasında olası bir ticaret anlaşmasına ilişkin iyimserlik, güvenli liman varlıklara olan talebi azaltırken yatırımcılar bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankasının (Fed) faiz kararlarını bekliyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında verimli bir toplantı gerçekleşmesi durumunda altındaki düşüşün hızlanabileceğine belirterek, Fed'in faiz kararından çıkacak sonuç ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının da altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.

Analistler, bugün Almanya'da GfK tüketici güven endeksinin, ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 500 doların destek, 4 bin 250 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

