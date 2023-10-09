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Ekonomi

Düzce'den AB'ye gönderildi! 9 ayda tam 3 bin 868 ton

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ocak-eylül döneminde 3 bin 868 ton iç fındık ihracatı yapıldı.

AA9 Ekim 2023 Pazartesi 10:54 - Güncelleme:
Düzce'den AB'ye gönderildi! 9 ayda tam 3 bin 868 ton
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Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce tarımsal faaliyet verilerinin paylaşıldığı açıklamada, fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin ocak-eylül aylarındaki ihracatının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Önceki yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda yoğun şekilde işlem gördüğü aktarılan açıklamada, geçen yıl 16 bin 338 ton fındık dış satımının gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bu yıl ocakta 489, şubatta 265, martta 421, nisanda 255, mayısta 359, haziranda 297, temmuzda 534, ağustosta 424 ve eylülde 824 ton olmak üzere 3 bin 868 ton işlenmiş iç fındığın AB ülkelerine ihraç edildiği bildirilen açıklamada, gelecek sezon için bahçelerdeki hazırlıkların sürdüğü kaydedildi.

  • Düzce Fındık İhracatı
  • AB Ülkelere İhracat
  • Ocak-Eylül 2021

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