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Ekonomi

Düzenleme geliyor! Doğum yapanın borcu silinecek

Yapılacak düzenlemeyle, evlilik kredisi alan çiftlerin çocuk sahibi olmaları durumunda borçlarının silinmesi planlanıyor.

HABER MERKEZİ11 Mayıs 2025 Pazar 10:08 - Güncelleme:
Düzenleme geliyor! Doğum yapanın borcu silinecek
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Genç çiftlere verilen faizsiz krediye yeni düzenlemeler yolda. Devletten "evlilik kredisi" alan çiftlerin, çocuk sahibi olmaları halinde borçlarının silinmesi planlanıyor.

Geçtiğimiz aylarda duyurulan 'evlilik kredisi' için yeni düzenlemelere gidilecek.

Edinilen bilgilere göre, evlilik kredisi kullanan çiftlerin çocuk sahibi olmaları durumunda kredi borçlarının silinmesi ya da azaltılması yönünde yeni bir düzenleme planlanıyor.

Buna göre evlilik kredisi kullanan gençler çocuk yapmaları durumunda kredi borcu çocuk yardımına sayılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, gençlere yönelik yeni destek modelleri üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Efendioğlu, "Aile ve Gençlik Bankası üzerinden sağlanan evlilik kredisi faizsiz olarak veriliyor ve geri ödemesi iki yıl sonra başlıyor. Şu an ise bu desteğe yeni bir boyut kazandırmak için çalışıyoruz. Belki çocuk yardımı aracılığıyla devletin bu borçlardan vazgeçmesi gibi bir seçenek gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.

  • evlilik kredisi
  • doğum
  • borç

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