İmar Barışı nedir başvurular ne zaman sona eriyor 2018 E Devlet imar barışı affı başvuru ekranı

İmar Barışı nedir başvurular ne zaman sona eriyor? 2018 İmar Barışı başvuruları nasıl yapılır? İmar Barışı başvurularından kimler faydalanabilecek? İmar Barışı başvuruları ne zaman bitiyor? 4 ayda yaklaşık 5 milyon kişinin başvurduğu İmar Barışı'nda başvuru süresinin dolmasına bir ay kaldı. Uzmanlar vatandaşları başvuru için son günü beklememeleri konusunda uyarırken, son günlerde yaşanacak olası bir yoğunluk nedeniyle mağdur olabileceklerinin altını çizdi. İmar Barışı'na başvuru süresinin dolmasına bir ay süre kalırken, uzmanlar, vatandaşları, başvurularda yaşanması muhtemel sıkıntı veya yoğunluk nedeniyle mağdur olmaması için son günlere kadar beklememesi konusunda uyarıyor. Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, "Son ay ciddi yoğunluk olacağını düşünüyoruz. Ayrıca 20 Eylül'de ilgili tebliğde yaşanan değişiklik, yoğunluğun artmasına neden olacaktır. Vatandaşlarımız, bu nedenle başvurularını son günlere bırakmasınlar" dedi. İmar Barışı'na başvuru süresinin dolmasına bir ay süre kalırken, uzmanlar, vatandaşları, başvurularda yaşanması muhtemel sıkıntı veya yoğunluk nedeniyle mağdur olmaması için son günlere kadar beklememesi konusunda uyarıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca vatandaşın devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedefiyle hayata geçen İmar Barışı'na 8 Haziran'da başlayan başvurular, 31 Ekim'e kadar yapılabilecek. İmar barışı başvuruları ile ilgili detaylar star.com.tr'de.

İmar barışı başvurusu ile yapılarındaki problemleri ortadan kaldırmak isteyen vatandaşların gündemindeki konu oldu. İskan sorunu başta olmak üzere 2 milyon civarında kişinin yapı kayıtlarındaki problemlerini giderecek olan imar barışı, E Devlet üzerinden başvurularını kabul ediyor. İmar barışı başvurusu E Devlet üzerinden alınmaya devam ediliyor. Yapı Kayıt Belgesinin alınmasıyla birlikte yapılarındaki problemleri çözüme kavuşturacak olan vatandaşlar, E Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek olan işlemlere odaklandı.

E DEVLET İMAR BARIŞI BAŞVURU EKRANI



Başvuruda bulunmak için öncelikle e-Devlet Şifresi, Elektronik İmza, Mobil İmza, Elektronik Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı ile Giriş sistemlerinden birisine sahip olmak gerekmektedir.



Bu hizmeti kullanarak dolduracağınız başvuru formu esas alınmak suretiyle Yapı Kayıt Belgesi bedeli belirlenecektir. İşleme alınan başvurularınıza ait ödemeniz gereken Yapı Kayıt Belgesi bedeli bu hizmet içerisinde görüntülenecektir.



1-E-Devlet'e girdikten sonra kullanmanız gereken hizmetin adı “İmar Barışı Kayıt Başvurusu ve Sorgulaması”dır.

"SON GÜNE BIRAKMAYIN"

Uzmanlar, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için başvurularını son günlere bırakmamaları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.



Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, yaptığı açıklamada, İmar Barışı'nın 13 milyondan fazla yapıyı kapsadığını belirterek, bu kapsamda 8-10 milyon civarında bir başvuru olmasını beklediklerini bildirdi.



Yüksel, bugüne kadar milyonlarca başvuru olduğunu ancak edindikleri bilgiye göre henüz söz konusu rakamlara ulaşılamadığını kaydederek, "Bu yüzden son ay ciddi yoğunluk olacağını düşünüyoruz. Ayrıca 20 Eylül'de ilgili tebliğde yaşanan değişiklik, yoğunluğun artmasına neden olacaktır. Vatandaşlarımız, bu nedenle başvurularını son günlere bırakmasınlar." dedi.

"BİNANIN VASFINI MUTLAKA TESPİT EDİN"

Yüksel, İmar Barışı başvurusunda en önemli konunun, ilgili binanın oturumunun, kat sayısının ve katların metrekaresinin doğru ölçülmesi olduğunu belirterek, imarlı bir arsada bulunan binanın ne kadarının imar hakları içinde, ne kadarının dışında olduğunun iyi analiz edilmesi gerektiğini bildirdi.



Binanın vasfını tespit etmeden başvuru yapılmaması gerektiğini vurgulayan Yüksel, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Binaların basit yapı mı, villa mı, apartman mı olduğunu tespit etmek çok önemli. Bir binanın hangi tip yapı olduğu da bazen net olmayabiliyor. Belediye ya da ilgili valiliğe başvurarak binanın orada kaydı varsa sınıfını öğrenmek, yoksa bu işleri bilen teknik mühendislik ya da danışmanlık şirketlerinden binanın cinsi veya vasfını belirleyen bir rapor almak gerekir. Bu husus duruma göre ödenmesi gereken harç miktarını değiştirmektedir. Binanın vasfını tespit etmeden başvuru yapmayın."

"YENİDEN YOĞUNLUK BAŞLADI"

İstanbul Zirve Yapı Denetim ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Cumhur Akpınar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar" tebliğinin 20 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından vatandaşlarda hareketlilik gördüklerini söyledi.



Akpınar, "Yaz ayları, tatil, Kurban Bayramı derken İmar Barışı'nda bazı vatandaşların başvurularını son döneme bıraktığını görüyoruz. Tebliğde yapılan değişiklik kapsamında yeniden başvuru yapacakların da etkisiyle başvurularda artışlar olacaktır." dedi.



Araştırmalarına göre, bugüne kadar bakanlığa verilen belgelerde çok sayıda bilgi eksikliğinin bulunduğunu dile getiren Akpınar, "Bu bilgi eksiklikleri nedeniyle yapı kayıt belgelerinde ciddi hatalar oluşuyor. Vatandaşların, bu hatalı belgelerinin düzeltilmesi için son günlerde yoğun talepte bulunduğunu görüyoruz." diye konuştu.

"TEBLİĞDEKİ DEĞİŞİKLİKLE KAFA KARIŞIKLIĞI GİDERİLDİ"

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, 20 Eylül'de ilgili tebliğde yapılan değişiklikle bazı konularda yaşanan kafa karışıklığının giderildiğini belirterek, şunları söyledi:



"Daha önce yapının tamamından mı yoksa sadece aykırılık olan kısımdan mı harç alınacağı konusunda karışıklık vardı. Bu konuda, 'Her yapı için sadece bir Yapı Kayıt Belgesi düzenlenir' hükmü değiştirildi. Yapı Kayıt Belgesi; yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılarda yapının tamamı için, yapı kullanma izni bulunan yapılarda ise ruhsat ve eklerine aykırılık hangi bağımsız bölümde/bölümlerde yapılmış ise o bağımsız bölümler için ayrı ayrı veya yapının tamamı tek bir malike ait ise ve aykırılık bütün bağımsız bölümlerde yapılmış ise yapının tamamı için düzenlenir.' hükmü getirildi."



2-Hizmet bağlantısına tıkladığınızda, imar kurallarına aykırı yapılarınız için gerçekleştirdiğiniz ve işleme alınan kayıt başvurularınız görüntülenir. Yeni başvuruda bulunmak için ekranda yer alan "Yeni Başvuru" düğmesine tıklayın





3-“Yeni Başvuru” düğmesine tıkladığınızda Bilgilendirme ve Onay ekranı açılacaktır. Bu ekranda yer alan bilgilendirmeyi dikkatlice okuyunuz. “Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum.” ifadesini işaretledikten sonra “Devam Et” düğmesine tıklayınız.





4-Bu aşamada müracaat sahibine ait bilgiler ekranını doldurunuz. Aykırılığın Kapsamı alanında “Bağımsız Bölüm” veya “Yapının Tamamı” seçilmesi halinde “Yapının Tamamının Kullanım Amacı” alanı açılacaktır. Aykırılığın kapsamı bağımsız bölüm olsa bile, bu alanda yapının tamamının kullanım amacını seçiniz.





5- Müracaat Sahibine Ait Bilgiler ekranında yapılan seçime göre, Yapıya Ait Bilgiler ekranındaki form değişecektir. Oluşabilecek tüm durumlar için açılacak olan formlar aşağıda anlatılmıştır. Bu ekranda ilgili formu doldurup “Devam Et” düğmesine tıklayınız.



Durum 1: Aykırılığın kapsamı “Bağımsız Bölüm” ve yapının kullanım amacı “Konut” veya “Ticari” seçilirse Yapıya Ait Bilgiler ekranı yandaki gibi olacaktır.



Durum 2: Aykırılığın kapsamı “Bağımsız Bölüm” ve yapının kullanım amacı “Karma (Konut + Ticari)” seçilirse Yapıya Ait Bilgiler ekranı yandaki gibi olacaktır.



Durum 3: Aykırılığın kapsamı “Yapının Tamamı” ve yapının kullanım amacı “Konut” veya “Ticari” seçilirse Yapıya Ait Bilgiler ekranı yandaki gibi olacaktır.



Durum 4: Aykırılığın kapsamı “Yapının Tamamı” ve yapının kullanım amacı “Karma (Konut + Ticari)” seçilirse Yapıya Ait Bilgiler ekranı yandaki gibi olacaktır.



Durum 5: Aykırılığın kapsamı “Güneş Enerjisi Santralleri (GES)” seçilirse Yapıya Ait Bilgiler ekranı yandaki gibi olacaktır.



6- Bu ekranda, doldurduğunuz başvuru bilgileri görüntülenir. Lütfen bilgilerinizi kontrol ediniz. Bilgilerinizde değişiklik yapmak için sayfanın en altında yer alan "Düzenle" düğmesine tıklayınız. “Düzenle” düğmesine tıklarsanız, “2. Müracaat Sahibine Ait Bilgiler” ekranına geri dönersiniz. Başvuru işlemini tamamlamak için de sayfanın en altında yer alan "Başvur" düğmesine tıklayınız. “Başvur” düğmesine tıkladığınızda İşlem Sonucu ekranı açılacaktır.



Ön İzleme ekranında “Başvur” düğmesine tıklandığında İşlem Sonucu ekranı açılacaktır. Bu aşamadan sonra başvurunuz sıraya alınacaktır. Başvurunuzun durumu, doğrulanmış cep telefonunuza SMS aracılığıyla gönderilecek; başvurunuz işleme alındıktan sonra “Başvurularım” sayfasında görüntülenecektir. Yapı Kayıt Belgesi bedeli ödeme sürecini başlatmak için Başvurularım sayfasında “Onaylama” işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir. “Onaylama” işlemini yapana kadar başvurunuzu iptal edebilir veya güncelleyebilirsiniz.





7- Bu ekranda, işleme alınan imar barışı kayıt başvurularınız görüntülenir. Başvurunuzu tamamlamak ve ödeme sürecini başlatmak için ekrandaki tabloda görüntülenecek olan "Onayla" bağlantısını kullanarak “onaylama” işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir. “Onaylama” işlemini yapana kadar başvurunuzu iptal edebilir veya güncelleyebilirsiniz. Tablonun İşlem alanında yer alan “Onayla” bağlantısına tıkladığınızda, Onay Ekranı açılacaktır.



8-Bu ekranda bilgileri görüntülenen başvurunuzu onaylamak için sayfanın en altında yer alan "Başvurumu Onayla" düğmesine tıklayınız. Bu işlemi gerçekleştirdiğinizde, beyanınız üzerine hesaplanmış olan ödeme miktarı ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilecektir. Bu aşamadan sonra, beyan ettiğiniz bilgiler üzerinde herhangi bir değişiklik yapmanız mümkün olmayacaktır.







9- Beyan ettiğiniz bilgiler ile başvuru onayı talebiniz işleme alınacak ve ödeme bilgileri ile ödemenin yapılabileceği noktalar, doğrulanmış cep telefonunuza SMS aracılığıyla iletilecektir.



10- Bu ekranda, işleme alınan imar barışı kayıt başvurularınız görüntülenir. Başvurunuz işleme alındıktan sonra onaylama işlemini gerçekleştirene kadar başvurunuzu güncelleyebilirsiniz. Tablonun İşlem alanında yer alan “Güncelle” bağlantısına tıkladığınızda başvuru formu açılacaktır.



11- Başvurunuz işleme alındıktan sonra onaylama işlemini gerçekleştirene kadar başvurunuzu iptal edebilirsiniz. Tablonun İşlem alanında yer alan “İptal Et” bağlantısına tıkladığınızda İptal Onayı ekranı açılacaktır.



Detay ekranında yazdır bölümüne tıklayarak belgenin çıktısını alabilirsiniz.