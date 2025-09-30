E-ticaret ve perakende sektörünün dönüşümü masaya yatırıldı! TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi sona erdi

E-ticaret ve perakende sektörünün dönüşümünü masaya yatıran zirvede, kamu, finans ve iş dünyasından üst düzey yöneticiler ile sektörün tüm paydaşları bir araya geldi.

Zirve, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat'ın katılımlarıyla gerçekleşti. Zirvenin açılış konuşmalarını Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'la birlikte TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan gerçekleştirdi.

TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek, "Geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz zirve, sektörün nabzını tutan ve geleceğe yön veren önemli bir buluşma noktası oldu. Bu yıl da aynı vizyonla yolumuza devam ederek, e-ticaret ve perakendenin geleceğini hep birlikte şekillendirmek için buradayız." dedi.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Perakende finansmanı bankamız için stratejik önem taşımaktadır. Perakende sektörünün büyümesini desteklemekteyiz. Bugün ele alınacak konular yalnızca e-ticaret ve perakende sektörünü değil, tüm ekonomimizi ilgilendirmektedir." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, "Üretim ve ticaret şartları değer ve miktar olarak kızışmakta, rekabet artmakta. Diğer taraftan ticaret de kendi içinde bir kabuk değiştirmekte." dedi.

"E-ihracatı desteklemek amacıyla bakanlığımızda yeni birimlerimiz oluşturuldu. Mal ve hizmetlerin ihracatıyla ilgili genel müdürlüklerimiz var. E-ticaret ihracatının güçlendirilmesi için de ayrı bir dairemiz var. E-ihracata teşvikler vererek destek mekanizmaları sağlıyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak günümüz küresel dünyasını anlama, gelişmeleri yakından takip ederek hızlı aksiyon alma, sorunlara sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler üretme hedefinde çalışmalarımızı sürdürüyor, aynı kararlılıkla da sürdürmeye devam edeceğiz."

"Yeni Nesil E-Ticaret ve Perakende Ekosistemi" başlıklı oturumda Teknosa – Dijital Ticaret ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Emre Kurtoğlu, FLO E-Ticaret ve Alternatif Satış Kanalları Genel Müdür Yardımcısı Gökhan İsmail Aydın, Turkcell Dijital Kanallar Direktörü İlker Güneş, EasyCep Kurucu Ortağı ve CEO'su Mehmet Akif Özdemir ile sahibinden.com CMO'su Nazım Erdoğan konuşmacı olarak yer aldı.

"YAPAY ZEKÂ, TÜRKİYE'NİN DİJİTAL GELECEĞİNİN STRATEJİK YOL HARİTASI"

Yapay zekânın iş yapış biçimlerine vurgu yapan Turkcell Dijital Kanallar Direktörü İlker Güneş; "Yapay zekâ, aslında yalnızca bugünün teknolojisi değil; geleceğin iş yapış biçimini kökten değiştirecek bir dönüm noktası. Biz yapay zekayı sadece bir yatırım kalemi olarak değil, Türkiye'nin dijital geleceğini şekillendiren stratejik bir yol haritası olarak görüyoruz" dedi.

"BİR ÇOK ŞİRKET BUNU ARTIK ÇOK GÜZEL YAPIYOR"

Teknosa Dijital Ticaret ve Pazarlama GMY Emre Kurtoğlu, Türkiye'nin e-ticarette önemli yol kat ettiğini vurguladı: "Tüketici artık teknolojiden talep ediyor. 2.500 mağaza çalışanımızı yapay zekâ destekli Türkçe Bilge sistemiyle güçlendiriyoruz."

"PANDEMİ, E-TİCARET İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI"

FLO GROUP E-Ticaret ve Alternatif Satış Kanalları GMY Gökhan İsmail Aydın, yapay zekânın tüm iş süreçlerine entegre edildiğini ifade etti: "Yakında alışveriş asistanımızı devreye alıyoruz, ayrıca 'Ayağında Gör' teknolojisini kullanıyoruz."

"E-TİCARET VE PERAKENDEYİ BİRLEŞTİREREK HİZMET VERİYORUZ"

EasyCep CEO'su Mehmet Akif Özdemir, "Ürünleri son kullanıcıdan tedarik ediyoruz. Yapay zekâ ile fiyatlandırmayı dinamik hale getirerek müşteriye en iyi fiyatı sunuyoruz" dedi.

"2025 POZİTİF GEÇMEYE DEVAM EDİYOR"

sahibinden.com CMO'su Nazım Erdoğan, 2025'in rekor yılı olacağını belirtti: "1,5 milyonun üzerinde konut satışı bekleniyor. İlanların %60-70'i artık yapay zekâ ile onaylanıyor."

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi'nin kapanış konuşmasını yaptı.

Polat, Türkiye'nin dünyanın sayılı ekonomilerinden biri olduğunu vurguladı. "Son 22 yılda yüzde 5,4 büyüyen, geçen sene itibariyle 1,4 trilyon dolarlık" bir ekonomik büyüklüğe ulaşıldığını söyledi.

Polat, Türkiye'nin ihracat, lojistik, üretim ve inovasyon alanlarında bölgesel bir üs haline geldiğini belirtti. Ayrıca sürdürülebilirliğin Türk halkının DNA'sında olduğunun altını çizdi. Teknoloji ve girişim ekosisteminde son dönemde ciddi bir ivme yakalandığını ifade etti.

Zirve, tüm katılımcıların yer aldığı aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.