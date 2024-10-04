e-ticaret sitelerinde normalin 100 katı fi yata satılan ürünler, "IBAN'dan kayıt dışı para transferine önlem böyle mi aşılıyor" sorusunu gündeme getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBAN'la kayıt dışı tahsilat yaparak vergi kaçıranlara yönelik takipleri sıkılaştırdı. Bakanlık 250 mükellefe yönelik son yaptığı denetimlerde, IBAN üzerinden tahsilat yaparak vergi kaçırılması ile ilgili 1.5 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığını tespit etti. Denetime takılanlara 250 milyon lira vergi cezası uyguladı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Son günlerde internet alışveriş sitelerinde muadiline göre astronomik rakamlara satışa konulan ürünler dikkat çekti.

DAİRE FİYATINA ÇEYİZ SETİ

Aynı sitede 400 ila 500 TL'ye satılan bir şampuanın başka bir satıcı tarafından 45 bin TL'ye, piyasada bin ila 3 bin TL civarına satılan ayakkabılara ise 222 bin TL'lere kadar satış fiyatı konulduğu görüldü. Alışveriş sitlerinde ev fiyatına çeyiz satıldığı da ortaya çıktı. Piyasada 3-5 bin TL arasında satılan 9 parçadan oluşan çeyiz setinin 2 milyon 996 bin TL'ye satıldığı dikkat çekti.

YAPAY ZEKALI DENETİM

Anormal fiyatlar "Denetimler sıkılaşınca kayıt dışı ödemeleri bu yolla mı yapılıyor?" sorusunu gündeme getirdi. Alışveriş siteleri firmaların fiyatlarına müdahale etmiyor ama şüpheli satışlar için yapay zeka ile denetim var. Ancak müşterilerin ürün arama alışkanlıklarına göre aranacak kelimelerde oynama yapan dolandırıcılar, hâlâ bu denetimi geçebiliyor.