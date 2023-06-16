Ticaret Bakanlığı tarafından, herhangi bir gerekçe göstermeksizin veya stokta bulunmayan bir malın satışı nedeniyle mesafeli sözleşmenin iptal edilmesinin sıklaşmasından dolayı, bu faaliyeti gerçekleştiren firmalara 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da öngörülen idari yaptırımların uygulanacağı uyarısında bulunuldu.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, teknolojide yaşanan gelişmeler beraberinde alışveriş alışkanlıklarının değişmesini ve toplam perakende ticaret içerisinde elektronik ticaretin payının artmasına yol açtı. Tüketicilerimizin satıcı veya sağlayıcı ile sözleşme konusu ürünleri fiziken görme ve kontrol etme imkanları olmaksızın yaptıkları alışverişlerde tam ve doğru bilgilendirilmeleri; cayma ve teslime ilişkin hakları önem arz etmesinden dolayı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile güvence altına alındı.

Bu kapsamda siparişlerin satıcılar tarafından herhangi bir açıklama yapılmaksızın veya sipariş edilen malın stokta bulunmadığı veya temin edilemediği gerekçesiyle iptal edildiğine ilişkin Ticaret Bakanlığına ulaşan başvurular yakından takip ediliyor. Bu kapsamda 2022 yılında 75 firma nezdinde inceleme ve denetim gerçekleştirildi ve 46 firmaya toplam 41 milyon 280 bin lira idari para cezası, 2023 yılının ilk beş ayında ise 6 firmaya toplam 9 milyon 252 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 6 firma için de inceleme ve denetim başlatıldı.

Son günlerde geleneksel ve sosyal medyada yer alan haberler ile Ticaret Bakanlığına intikal eden başvurularda, yaşanan kur ve fiyat artışları sebebiyle elektronik ticaret ortamında verilen siparişlerin gerekçesiz olarak iptal edildiğine yönelik şikayetlerde artış yaşandığı gözlemlendi. Bu kapsamda konu ile ilgili Ticaret Bakanlığına gerekli inceleme ve denetimler başlatıldı.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı tarafından sektörde faaliyet gösteren firmaların bilgilendirilmesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonuna iletilen yazıda herhangi bir gerekçe göstermeksizin veya stokta bulunmayan bir malın satışı nedeniyle mesafeli sözleşmenin satıcı tarafından iptal edilmesinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine aykırılık teşkil ettiği belirtildi.

Söz konusu yazıda devamla, Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek inceleme ve denetimler neticesinde ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği tespit edilen işlem ve uygulamalara ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da öngörülen idari yaptırımların uygulanacağı uyarısında bulunuldu.