EBRD Türkiye için 2025 ekonomik büyüme tahminini açıkladı

Banka, faaliyet gösterdiği ülkeleri kapsayan Bölgesel Ekonomik Beklentiler raporunu açıkladı. Rapora göre, EBRD bölgesel ekonomik büyüme tahminini yüzde 0,3 düşürerek yüzde 3,2'ye çekti. Söz konusu ülkelerde görülen zayıf dış talep, çatışmaların etkisi ve zayıf reform ivmesi, bu düşüşte etkili oldu.

EBRD, Türkiye ekonomisine ilişkin bu yılki büyüme tahminini ise yüzde 3'te sabit tuttu.

Rapora göre, sıkı para ve mali politikaları enflasyonda önemli bir düşüş ve ülkenin dış pozisyonunda iyileşme sağlarken, net ihracat arttı ve cari açık istikrarlı bir şekilde azalma gösterdi.

Öte yandan EBRD, enflasyonun hala yüksek seyretmesi, jeopolitik belirsizlikler ve Türk lirasındaki reel değerlenmenin ihracat rekabetçiliği üzerindeki etkisinin ekonomi üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturabileceği endişesiyle, politika tedbirlerinin zamanından önce gevşetilmemesi konusunda uyardı.

Banka, Türkiye ekonomisinin 2026'da ise yüzde 3,5 büyüyeceğini öngördü.

- "BÜYÜMEDEKİ HIZLANMA 2026 İTİBARIYLA İVME KAZANMAYA BAŞLAYACAK"

EBRD Bölgesel Başekonomisti Rafik Selim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin son yıllarda ortalama yüzde 5 seviyesinde büyüdüğünü ve bunun ekonominin güçlü temelleri ve dirençli özel sektörün bir kanıtı olduğunu söyledi.

Ancak Haziran 2023'ten bu yana para, maliye ve gelir politikalarındaki sıkılaşmaya bağlı olarak bu yıl ve gelecek yıl büyümenin biraz daha düşük olmasını beklediklerini dile getiren Selim, şöyle konuştu:

"Bu politika bileşiminin erken gevşetilmemesini tavsiye ediyoruz. Enflasyon beklentileri sağlam bir şekilde çıpalanmadan, politikaların normalleşmesi halinde bir risk görüyoruz. Piyasa oyuncuları, reel sektör ve hane halkının enflasyon beklentileri değişmeye devam ediyor. Bu nedenle, politika bileşimini gevşetmeye yönelik herhangi bir kararın zamanlaması, Türkiye'nin neredeyse son 2 yılda kademeli olarak kazandığı yatırımcı güveninde herhangi bir bozulma ve dezenflasyon sürecinde herhangi bir raydan çıkmayı önlemek için dikkatli bir şekilde seçilmelidir."

Selim, ekonomik büyümede 2026'da bir miktar artış öngördüklerine dikkati çekerek, "Bu büyüme, finansman koşullarındaki gevşeme, özel sektör faaliyetlerindeki toparlanma ve güçlü dış taleple desteklenecektir. Beklendiği gibi, daha sıkı politika bileşiminin (ekonomide) etkisini göstermeye başlaması Haziran 2023 ile 2024 ortaları arasında yaklaşık bir yıl sürdü. Bu nedenle, yavaşlama daha çok 2025'te hissedilecek ve 2026'dan itibaren büyümedeki hızlanma ivme kazanmaya başlayabilecek." değerlendirmesinde bulundu.