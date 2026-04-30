ECB, artan belirsizliklere rağmen 3 temel politika faizini sabit tuttu

ECB'den para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, Bankanın, refinansman faizini yüzde 2,15, mevduat faizini yüzde 2 ve marjinal fonlama faizini yüzde 2,40'ta sabit bıraktığı ifade edildi.

Banka böylece, Haziran 2024'ten itibaren yaptığı 8 faiz indiriminin ardından başlayan bekleme tavrını üst üste altıncı toplantısında da sürdürmüş oldu.

Banka, ABD/İsrail-İran merkezli çatışmalar ve Hürmüz Boğazı üzerinden yakıt sevkiyatındaki aksamaların Avro Bölgesi ekonomisine olumsuz etkilerine karşı uyarısını sertleştirdi. ECB'nin açıklamasında, "Orta Doğu'daki savaş, enerji fiyatlarında keskin bir artışa yol açarak enflasyonu yukarı çekmiş ve ekonomik güven üzerinde baskı oluşturmuştur. Savaşın orta vadeli enflasyon ve ekonomik faaliyet üzerindeki yansımaları, enerji fiyat şokunun şiddetine, süresine ve dolaylı etkilerinin boyutuna bağlı olacaktır. Savaş ne kadar uzun sürer ve enerji fiyatları ne kadar yüksek kalmaya devam ederse, geniş kapsamlı enflasyon ve ekonomi üzerindeki olası etkisi o kadar güçlü olacaktır." ifadesi kullanıldı.

"Enflasyona yönelik yukarı yönlü, büyümeye yönelik ise aşağı yönlü riskler artmıştır." denilen açıklamada, mevcut belirsizlikleri yönetmek için "iyi bir konumda" olunduğu belirtildi.

ECB Yönetim Konseyi'nin enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefine yönelik kararlılığının yinelendiği açıklamada, halihazırda ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyreden enflasyonun gelecek aylarda daha da yükselmesinin beklendiği ifade edildi.

Kısa vadeli enflasyon beklentilerinin önemli ölçüde tırmandığına dikkatin çekildiği açıklamada, uzun vadeli beklentilerin ise hala hedeflenen seviyelerde çıpalanmış durumda olduğu vurgulandı.

Açıklamada, faiz kararlarının önceden belirlenmiş bir rotada olmayacağı, gelen verilere göre "toplantıdan toplantıya" karar verileceği yinelendi.

ECB'nin açıklamasında ayrıca, Varlık Alım Programı (APP) ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) portföylerinin vadesi gelen menkul kıymetlerin anapara ödemelerinin artık yeniden yatırıma yönlendirilmemesi nedeniyle ölçülü bir hızda azalmaya devam ettiği belirtildi.

Bu arada, piyasalar, artan enflasyon riskine karşı ECB'nin gelecek 12 ay içinde mevduat faizini 3 kez artırarak yüzde 2,75 seviyesine çekmesini bekliyor.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisanda yüzde 3'e çıkarak, ECB'nin yüzde 2'lik hedefinden belirgin şekilde uzaklaştı. Bu oranla, bölgede enflasyon 2023 sonbaharından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Orta Doğu'daki savaşın enerji arzı üzerindeki baskısı, petrol fiyatlarını son 4 yılın en yüksek seviyesine taşıdı. Nisan ayı ortasında ham petrolün varil fiyatının 100 doların altına sarkmasıyla faiz artırımından kaçınan merkez bankaları, fiyatların yeniden tırmanışa geçmesiyle "stagflasyon (durgunluk içinde enflasyon) " riskiyle karşı karşıya kaldı.

- "2011 HATALARI TEKRARLANMAMALI"

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, yayımladığı analizde, Avro Bölgesi'nde artan stagflasyonist baskılara dikkati çekerek, ECB'nin faizleri sabit tutma kararını değerlendirdi.

Brzeski, ECB'nin, yükselen enflasyon ve büyüme risklerini kabul etmesine rağmen faiz artırımı konusunda aceleci davranmayacağını belirtti.

Avro Bölgesi'nden gelen zayıf büyüme ve sıkılaşan kredi standartlarının stagflasyonist baskıyı artırdığını kaydeden Brzeski, "ECB, dışsal bir arz şokuyla mücadele etmek uğruna ekonomik gerilemeyi derinleştirmeyi tercih etmeyecektir." ifadesini kullandı.

Brzeski, ECB'nin 2011 yılındaki politika hatasını hatırlatarak, o dönemde yükselen enflasyona odaklanarak yapılan faiz artışlarının ekonomiyi derin bir durgunluğa sürüklediğini vurguladı.

Carsten Brzeski, Bankanın, enerji fiyatlarından kaynaklanan şoku hafife alıp ekonomiye zarar verme riskiyle yeniden karşı karşıya olduğu uyarısında da bulundu.