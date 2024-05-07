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  • Edirne-İstanbul arasını 1 saat 30 dakikaya düşürecek projede geri sayım başladı
Ekonomi

Edirne-İstanbul arasını 1 saat 30 dakikaya düşürecek projede geri sayım başladı

Edirne-İstanbul arasında yapımı devam eden Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi'nin Çerkezköy-Kapıkule hattında fiziki ilerleme yüzde 80'nin üzerinde tamamlandı. Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne-İstanbul arasını 1 saat 30 dakikaya düşürecek projenin Edirne ayağının haziran ayında bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

DHA7 Mayıs 2024 Salı 13:03 - Güncelleme:
Edirne-İstanbul arasını 1 saat 30 dakikaya düşürecek projede geri sayım başladı
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Türkiye'yi demir yoluyla Avrupa'ya birleştirecek Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi'nde yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Asya-Avrupa koridorunun ilk parçasını oluşturan proje, 'İpek Demir Yolu' güzergahının Türkiye'den geçen bölümünün Avrupa bağlantısını oluşturuyor. Hem ulaşım hem de ticaret açısından büyük önem taşıyan projenin 2019 yılında yapımına başlanan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kısmında çalışmalarda yüzde 80'lik fiziki ilerleme sağlandı. Toplam 53 alt ve 59 üst geçit, 16 demir yolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadük bulunan projenin Edirne'deki inşaatında ise sona gelindi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, projenin Edirne ayağında büyük ölçüde işlerin bittiğini söyledi. Sezer, "Bu projenin İstanbul Halkalı'dan başlayıp Kapıkule'de biten ayağı var. Bizim şehrimizi ilgilendiren kısmının haziran ayı itibarıyla bitirileceğini düşünüyoruz. Tabii bunun test ve deneme çalışmaları var. Ama nihai projenin ne zaman biteceğini henüz bilmiyoruz. Tabii Ulaştırma Bakanımız açıklamıştı 2028'i bulabilir diye ama ben net bilgi veremeyeceğim çünkü net bir bilgim yok. İnşaat çalışmaları haziran itibarıyla kent merkezinde bitecek. Siz de takip ediyorsunuz, şehir merkezi bayağı bir toparlandı bu açıdan" diye konuştu.

YOLCU SEYAHAT SÜRESİ 1 SAAT 30 DAKİKAYA DÜŞECEK

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi; 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule ve 9 metrelik Ispartakule-Halkalı arası olmak üzere 3 fazdan oluşuyor. Projenin tamamlanmasıyla; Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 30 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor. Proje bitiminde ayrıca, mevcut hat kapasitesinin 4 kat artacağı ifade edildi.

  • Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı
  • hızlı tren
  • Yunus Sezer

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