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Ekonomi

Edirne'deki hidroelektrik santralinden Meriç Nehri'ne su salındı

Edirne'de etkili olan kuraklık ve debilerin düşmesi nedeniyle tarımsal sulamaya katkı sağlamak amacıyla hidroelektrik santralinin suyu Meriç Nehri'ne salındı.

AA23 Temmuz 2025 Çarşamba 09:57 - Güncelleme:
Edirne'deki hidroelektrik santralinden Meriç Nehri'ne su salındı
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Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, mevsim normallerinin üzerine seyreden sıcaklıklar ve kuraklık sebebiyle Meriç Nehri'nin debisinde düşüş yaşanıyor.

Kuraklıkla mücadele kapsamında Meriç Nehri Elektrik Santrali'nde biriken su salındı.

Tarımsal sulamanın sağlıklı gerçekleştirilmesi için santralden daha önce de su bırakılmış ve kademeli sulamaya geçilmişti.

Bölgede inceleme yapan Vali Yunus Sezer, tarımsal sulamanın aksamadan sürmesi için çalıştıklarını vurguladı.

Zor günlerin üstesinden gelineceğini belirten Sezer, "Kuraklık ile mücadele kapsamında hep birlikte, ürün kaybına sebep olmadan bu sezonu da atlatacağız." ifadesini kullandı.

  • Edirne
  • hidroelektrik santrali
  • Meriç Nehri

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