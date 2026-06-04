Gümrük Limanı Projesi'yle Enez'den Yunan adalarına düzenli feribot seferlerinin başlatılması hedefleniyor. Böylece karşılıklı turizm gelişecek.

Kuzey Ege'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olma potansiyeline sahip Enez'de Gümrük Limanı Projesi somut aşamaya ulaştı. Saros Körfezi'nin stratejik noktalarından biri olan ilçede yürütülen çalışmalar kapsamında liman altyapısı büyük ölçüde tamamlanırken, gümrük kapısının açılması için geri sayım başladı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Enez, yalnızca bir sahil ilçesi değil, uluslararası deniz ulaşımının yeni merkezlerinden biri olacak.

DÜZENLİ SEFERLER OLACAK

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Enez Gümrük Limanı'nın işletmesinin, UMAT Umumi Mağazalar Türk AŞ tarafından yürütülmesi planlanıyor. Profesyonel işletme modeliyle hizmet verecek liman, uluslararası standartlarda yolcu ve yük taşımacılığına imkan sağlayacak. Proje kapsamında Enez'den başta Semadirek (Samothraki) ve Taşoz (Thassos) olmak üzere Yunan adalarına düzenli feribot seferlerinin başlatılması hedefleniyor. Böylece hem Türk vatandaşlarının adalara ulaşımı kolaylaşacak hem de Yunanistan'dan bölgeye turist akışı artacak.

VALİ SEZER: SON AŞAMAYA GELİNDİ

Edirne Valisi Yunus Sezer, projenin bu yıl içerisinde hayata geçirilmesini hedeflediklerini belirterek çalışmaların son aşamaya ulaştığını söyledi. Sezer, "Amacımız hem Enez'e ve Edirne'ye turizm yönünden geliş hem bizden teknelerle adalara gidiş" dedi.