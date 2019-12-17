15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8525
  • 6,5205
  • 277.883
  • 111126
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

e-faturaya geçmeyen para cezası ödeyecek

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan tebliğler ile birlikte 1 Ocak 2020 itibariyle şirketlerin e-Dönüşüm alanında verimliliklerini arttıracakları yeni bir dönem başlıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

1 Ocak’tan itibaren firmalar vergi mükellefi olanlara yani diğer firmalara vergiler dahil 5 bin TL üzerinde kâğıt fatura kesemeyecek. Vergi mükellefi olmayanlara yani son kullanıcılara da vergiler dahil 30 bin TL ve üstü faturaları GİB portal üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmek zorundalar. Özel entegratör şirketi Digital Planet Genel Müdürü Evren Demirbaşoğlu “Tüm mükelleflerin 1 Ocak 2020 itibariyle e-Arşiv Fatura kullanmaları zorunlu hale geldi. Ayrıca herhangi bir e-Belge mükellefi olmayan firmalar da 1 Ocak 2020’den itibaren günlük belirli limitlerin üzerinde kâğıt fatura kesemeyecekler “ dedi. 

HER BELGE 240 LİRA 

Demirbaşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından zorunluluk getirilen belgeler düzenlenmediği, kullanılmadığı, bulundurulmadığı takdirde cezai uygulamalar var. Düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlar olan, gerçeğe aykırı olarak düzenlen veya elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenen fatura tespit edildiğinde her bir belge için 240 Türk lirası özel usulsüzlük cezası kesilecek” dedi. 

İşte terörist geçişini engelleyen Risk Analiz Birimi ekipleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Gürültü yapmayın' mesajından dolayı komşusunu darp eden caniler tutuklandı

'Gürültü yapmayın' mesajından dolayı komşusunu darp eden caniler tutuklandı

Emniyetten 66 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Emniyetten 66 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildi

Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildi

Dar gelirliye 100 bin konut! İl ve ilçelerin listesi duyuruldu

Dar gelirliye 100 bin konut! İl ve ilçelerin listesi duyuruldu

Doğu Kudüs resti! Barış da olmaz, hiç kimse için istikrar da olmaz

Doğu Kudüs resti! Barış da olmaz, hiç kimse için istikrar da olmaz

100 Bin Konut Projesi! Başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek

100 Bin Konut Projesi! Başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek

Bakanlıktan, 'sıfır gümrükle buğday ithali'ne ilişkin açıklama

Bakanlıktan, 'sıfır gümrükle buğday ithali'ne ilişkin açıklama

Vergi borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor

Vergi borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor
 

POPÜLER HABERLER

Hablemitoğlu´nun suikastten hemen önceki görüntülerine ulaşıldı

Hablemitoğlu´nun suikastten hemen önceki görüntülerine ulaşıldı

Putin 'durdurulamaz' demişti! O füzeyle ilgili önemli açıklama

Putin 'durdurulamaz' demişti! O füzeyle ilgili önemli açıklama

Vergi borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'ta değişiyor

Vergi borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'ta değişiyor

İşte ABD'nin en yakın müttefiklerine bile satmadığı uçak: F-22 Raptor

İşte ABD'nin en yakın müttefiklerine bile satmadığı uçak: F-22 Raptor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA