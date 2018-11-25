Ege adalarına sefer yapan Türk bayraklı yolcu gemilerinin belgelerini Ulaştırma Bakanlığı verecek

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilimlere neden olan Ege Adaları için Türkiye tarafından önemli bir adım atıldı. Buna göre, daha önce bu adalara sefer yapan Türk bayraklı yolcu gemilerinin uluslararası klas kuruluşlarından alması gereken belgelerin artık Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca verilmesi kararlaştırıldı. Kararla Ege adalarındaki Türk Bayraklı yolcu gemilerinin payı ve Türkiye’nin menfaatleri korunurken, yolcu taşımacılığının yabancı bayrak ülke gemileriyle yapılmasının da önüne geçildi.

ÖNEMLİ BİR HAMLE

Düzenlemeyle belgelendirme maliyetleri de azaldı. Ulaştırma Bakanlığı, ‘Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle Türkiye’nin Ege adalarındaki nüfuzunu artıracak önemli bir hamleye imza atıldı. Buna göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yönetmelikte yaptığı düzenlemeye göre, sefer kapsamında Ege Denizi’ndeki adalara gidiş için 18 Ocak 2018’den önce ‘Denize Elverişlilik Belgesi’ düzenlenen Türk Bayraklı yolcu gemilerinde, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından düzenlenen Klas Sertifikası’na sahip olma şartı aranmayacak.

GEMİ BAŞIAN MALİYET AZALACAK

Kararla Türk bayraklı yolcu gemileri için maliyet azaltılırken, bu hatlardaki payda Türkiye’nin menfaatleri de korunacak. Bu şekilde yolcu taşımacılığının yabancı bayraklı gemilerle yapılması da engellenecek. Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre düzenlemeyle Ege Adaları’na sefer yapacak yolcu gemilerinin belge maliyeti ise gemi başı 500 bin ila 1 milyon lira arasında azalacak.

UZAK SEFER GİBİYDİ

Daha önce Ege Denizi’nde adalara sefer yapan Türk bayraklı yolcu gemileri, Ege adalarının Türkiye’ye çok yakın olmasına rağmen uzak sefer yapan gemiler gibi belgelendirilmek zorundaydı. Değişiklikle gemiler için sertifikalandırma yine uluslararası standartlarda olacak.

(Akşam)