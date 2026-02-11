İSTANBUL 10°C / 7°C
Ekonomi

Ege'de lojistik devrim: Sirkeci-Kuleliburgaz Demiryolu canlanıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 itibarıyla Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticaret hacminin 6,7 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçatokis'in belirlediği 10 milyar dolarlık hedefe dengeli ve sürdürülebilir şekilde ulaşmak için çalışmaların hız kesmeden süreceğini vurguladı. Öte yandan Sirkeci-Kuleliburgaz (Phytion) Demiryolu Hattı'nın yeniden aktif hale getirilmesi konularını konuştuklarını ifade etti.

11 Şubat 2026 Çarşamba 22:51
Ege'de lojistik devrim: Sirkeci-Kuleliburgaz Demiryolu canlanıyor
Bolat NSosyal hesabındaki paylaşımında, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) Altıncı Toplantısı çerçevesinde, Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Christos Dimas ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

Dimas ile Avrupa ülkelerine ulaşım bakımından kritik konumda olan iki ülkenin bağlantısallığının artırılması konusunda yapılabilecekleri konuştuklarını vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

UÇUŞLAR ARTACAK, DENİZ VE DEMİR YOLU CANLANACAK

"İkili ticaret, yatırım ve turizm ilişkilerimize doğrudan etkisi olan bu alanda özellikle gümrük kapılarının modernizasyonu ve Dostluk Köprüsü Projesi ile ilgili gelişmeleri etraflıca ele aldık. Sayın Bakan ile ayrıca, kara yolu taşımacılığında geçiş belgesi sayılarının artırılması yönündeki taleplerimizi görüştük. Bu konuda her zaman yapıcı bir tutum sergileyen Yunanlı muhataplarımızın bu yaklaşımlarının gelecekte de devam edeceğini birlikte teyit ettik."

Bolat paylaşımında, Türkiye ile Yunanistan arasındaki haftalık toplam 52 olan uçuş frekansı sayılarının artırılması, İzmir ile Selanik arasında Ro-Pax taşımacılığının yeniden başlatılması ve Sirkeci-Kuleliburgaz (Phytion) Demiryolu Hattı'nın yeniden aktif hale getirilmesi konularını konuştuklarını ifade etti.

Küresel ekonomik konjonktürü dikkate alarak, AB Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunun önemini ve gereğini vurguladıklarını belirten Bolat, şunları aktardı:

6,7 MİLYAR DOLARDAN 10 MİLYAR DOLARA

"Balkanlar'daki en önemli ticaret ortaklarımız arasında yer alan komşu ülke Yunanistan ile 2025 yılında ikili ticaret hacmimiz 6,7 milyar dolara ulaştı. İkili ticaret hacmimizde yakaladığımız pozitif ivme ile liderlerimiz tarafından belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimizi dengeli ve sürdürülebilir bir biçimde yakalamak üzere çalışmalarımızı yoğun biçimde sürdüreceğiz."

