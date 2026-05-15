Ege'nin ödüllü kadın çiftçisi! Arabasını satıp kurduğu çiftlikle Cumhurbaşkanı'ndan ödül aldı

Tarım Bakanlığındaki veteriner hekimlik geçmişinin ardından emekli olan Nermin Salı Kızılöz, kendisi gibi veteriner olan eşi Yavuz Kızılöz (60) ile birlikte 2017 yılında Torbalı'da bir çiftlik kurdu. Başta boş düve alınarak gebe halinde satılması planlanan 250 büyükbaş hayvan, alıcı kooperatifin finansal kriz yaşaması üzerine ellerinde kaldı. Bir anda yüzlerce sığırla baş başa kalan çift, pes etmek yerine mücadeleyi seçti. İşletmeyi ayakta tutabilmek için arabalarını satarak hayvanlara yem alan Kızılöz çifti, zamanla doğan buzağıları büyüterek tesislerindeki hayvan sayısını 350'ye çıkardı.

Hayvancılıkta elde ettikleri bu başarıyı bireysellikten çıkarıp toplumsal bir güce dönüştürmek isteyen Kızılöz, bölgedeki üreticilerle bir araya gelerek S.S. Torbalı Tarımsal Kalkınma Kooperatifini faaliyete geçirdi. Sadece üretime değil kaliteye de odaklanan kooperatif, süt krizinin yaşandığı dönemlerde sanayiciye satılamayan ürünleri anlamlı bir sosyal projeye dönüştürdü. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İzmir Valiliği koordinasyonunda geliştirilen proje sayesinde kooperatifin Avrupa Birliği onaylı sütlerinden elde edilen peynir ve tereyağları, ekonomik seviyesi düşük ailelerin sofralarına ulaştırıldı. Doğrudan tüketiciye ulaşan ve Türkiye'de tek örnek olan bu sosyal projenin mimarlarından Kızılöz, Birleşmiş Milletlerin vizyonu doğrultusunda 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen kadın çiftçi ödülünü Ege Bölgesini temsilen aldı.

"PES ETMEDİK VE VAZGEÇMEDİK"

Yaşadıkları zorlu süreci ve elde ettikleri başarıyı anlatan Kooperatif Başkanı Nermin Salı Kızılöz, "Devlette veteriner hekimken 5 baş hayvanı rüyamda göremezken, bir anda 300 başın üzerinde hayvanla baş başa kaldım. Hiç pes etmedik ve vazgeçmedik. Eşim sağıma, ben buzağı bakımına girdim. Arabamızı sattık, doğan buzağıları satıp yemimizi aldık. Kendi sermayesini hayvanının sütü ve etiyle oluşturan bir işletme haline geldik. Çiftliğimizi hastalıktan ari ve AB onaylı hale getirdikten sonra üreticilerle kooperatif kurduk. Şu an 34 ortağımız var ve içlerinde tek kadın çiftçi olarak kuruluşundan beri başkanlığı yürütüyorum. İlk döneminde günlük süt üretimi 2,5 ton olan kooperatifimizin şu anda 180 ton üretimi bulunuyor" dedi.

"TÜKETİCİYE DOĞRUDAN ULAŞTIRMANIN GURURU TARİF EDİLEMEZ"

Kooperatif çatısı altında devletin regülasyonlarından faydalandıklarını belirten Kızılöz, "İstediğimiz fiyatı yakalayamadığımızda Avrupa Birliği onaylı sütümüzü Et ve Süt Kurumuna gönderdik. Süt tozundan elde ettiğimiz gelirin, piyasadaki süt fiyatımızı çok daha yukarıya taşıdığını gördük. Sütü toza gönderemediğimiz dönemlerde ise İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile bir sosyal proje geliştirdik.

İzmir Valimiz Süleyman Elban'ın desteğiyle hayata geçirdiğimiz bu projede, sanayiciye gönderemediğimiz sütü ürüne dönüştürdük. Elde edilen ürünleri sosyal yardımlaşma paketlerine ekleyerek ekonomik seviyesi düşük kırsal kesimdeki ailelere ulaştırdık. Avrupa Birliği onaylı sütten elde edilen ürünleri son tüketiciye doğrudan ulaştırmanın gururu ve mutluluğu tarif edilemez" ifadelerini kullandı.

"ARTIK SORUMLULUĞUMUZ ÇOK DAHA FAZLA"

Birleşmiş Milletlerin 2026 yılını Dünya Kadın Çiftçiler Yılı ilan ettiğini hatırlatan Kızılöz, "Bu kapsamda 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde Tarım ve Orman Bakanlığımızın organizasyonu ve Cumhurbaşkanlığının desteğiyle düzenlenen etkinlikte Ege Bölgesini temsilen kadın çiftçi ödülüne layık görüldük. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden bu ödülü almak ayrıca onur vericiydi. Cumhurbaşkanımızdan üzerinde 'Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer' yazılı bu ödülü tüm ortaklarım adına aldım. Artık mutluluğun ve gururun en yükseğini yaşıyoruz. Bundan sonra sorumluluğumuz çok daha fazla. Ortaklarımla beraber üretimden vazgeçmemeye, kooperatifçiliği en iyi yerlere taşımaya ve tüketicimize en güvenli gıdayı ulaştırmak adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.