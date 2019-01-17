Egzoz emisyon ölçümü olmaması ağır kusur olmaktan çıktı Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeyle, araç muayenelerinde egzoz emisyon ölçümü olmaması artık 'ağır kusur' olmaktan çıkarken, kusurun 'hafif' kusur olarak sayılacağı bildirildi. Yapılan düzenleme ise 16 Ocak 2019 tarihi itibarıyla hayata geçti.