Egzoz emisyon ölçümü olmaması ağır kusur olmaktan çıktı
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeyle, araç muayenelerinde egzoz emisyon ölçümü olmaması artık 'ağır kusur' olmaktan çıkarken, kusurun 'hafif' kusur olarak sayılacağı bildirildi. Yapılan düzenleme ise 16 Ocak 2019 tarihi itibarıyla hayata geçti.
- İHA
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, 16 Ocak 2019 tarihi itibarıyla milyonlarca sürücüyü ilgilendiren önemli bir uygulamayı hayata geçirdi. Yapılan düzenlemeyle, eskiden "ağır kusur" olarak sürücünün karşısına çıkan egzoz emisyon ölçümleri, kusurlar tablosu güncellenerek artık hafif kusur kapsamına alındı.
TÜVTÜRK'ten alınan bilgiye göre, egzoz emisyon ölçümü yaptırmak isteyen vatandaşların bu hizmeti istasyonlardan 65 TL karşılığında alabileceği öğrenildi.
Ayrıca, önceki muayenelerde egzoz emisyon ölçümü olmadığından muayene tekrarına kalan sürücülerinde, yeni uygulamadan faydalanabileceği belirtildi.
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