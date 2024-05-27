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Ekonomi

Ehliyet sahibi 7 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Yenilemeyene 5 bin lira ceza

Yeni tip ehliyete geçiş için süre yıl sonunda dolacak. Henüz başvuruda bulunmayan 7 milyon kişi ehliyetini yenilemezse fazladan 5 bin TL ödemek zorunda.

27 Mayıs 2024 Pazartesi 08:31 - Güncelleme:
Ehliyet sahibi 7 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Yenilemeyene 5 bin lira ceza
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Yeni tip ehliyete geçiş için süre yıl sonunda dolacak olmasına rağmen 7 milyonun üzerinde kişi ehliyet yenileme başvurusunda bulunmadı. Bugüne kadar nüfus müdürlüklerine 25 milyon 894 bin 321 kişi sürücü belgesini yenilemek için başvurdu. Ancak 7 milyon 159 bin 176 kişi ise eski tip sürücü belgesini kullanmayı sürdürüyor. Eski tip sürücü belgeleri, 31 Aralık 2024'e kadar 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ile indirimli olarak toplam 15 lira karşılığında yenisiyle değiştirilecek. 1 Ocak 2025'ten sonra eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenlerin ise sürücü belgesi harç ücreti, değerli kağıt bedeli ile vakıf payı bedelini tam yatırmaları gerekecek.

B sınıfı sürücü belgesi için bu tutar 2024'te toplam 5 bin 165 lira olarak belirlenmişti. 2025 yılı için yatırılması gereken bakanlıkça yeniden belirlenecek. Dolayısıyla, yıl sonuna kadar başvuruda bulunmayanlar fazladan 5 bin lira ek ödeme yapacak.

SON GÜNE BIRAKMAYIN UYARISI

Yetkililer, yılın son aylarında yaşanabilecek başvuru yoğunluğu nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için başvurularını erken yapmalarını tavsiye ediyor. Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

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