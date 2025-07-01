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Ekonomi

Ehliyet sahipleri dikkat! Milyonlarca sürücü için geri sayım başladı

Eski tip sürücü belgeleri 1 ay sonra geçerliliğini yitiriyor. Yenileme işlemini yapmayan 3,5 milyondan fazla sürücü ehliyetsiz sayılacak. Ayrıca, 31 Temmuz 2025'e kadar 15 lira karşılığında ehliyetini yenilemeyen vatandaşlar, B sınıfı ehliyet yenileme ücreti olarak 7 bin 438 lira ödeyecek. İşte detaylar...

AA1 Temmuz 2025 Salı 11:47 - Güncelleme:
Ehliyet sahipleri dikkat! Milyonlarca sürücü için geri sayım başladı
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Eski tip sürücü belgesi kullanan 3 milyon 549 bin 583 kişi bir ay içinde ehliyetlerini yenilemezlerse, belgeleri geçersiz sayılacak.

AA'nın haberine göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, bugüne kadar 32 milyon 817 bin 997 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı.

YENİLEME ÜCRETİ 7 BİN 438 LİRAYA ÇIKACAK

Eski sürücü belgesini kullanmaya devam eden 3 milyon 549 bin 583 sürücünün 1 Ağustos'a kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz sayılacak.

Eski tip sürücü belgeleri 31 Temmuz 2025'e kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu tarihten sonra ise B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 liraya çıkacak.

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

- YENİ EHLİYETLER ADRESE TESLİM EDİLİYOR

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

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