e-imza sayısı 3 milyonu geçti
Kamusal ve ticari işlemlerin elektronik ortamda yapılmaya başlanması ile birlikte e-imza kullanımı da arttı. 2018 yılı 3. çeyreğinde e-imza sayısı 3 milyonu geçti.
Kamudan özel sektöre, bankacılıktan e-ticarete, e-imza sayesinde her türlü işlem tasarruflu, güvenli ve hızlı yapılabiliyor.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 2018 Yılı 3. Çeyrek Raporu'nu açıkladı. Bu dönemde üretilen e-imza sayısı 3 milyon 92 bin 381 olarak gerçekleşti. Mobil imza sayısı ise 535 bin 740 oldu.
İkinci çeyreğe oranla e-imza sertifika sayısı yüzde 3,3, mobil imza sayısı ise yüzde 3,4 yükseldi.
Kamudan özel sektöre bir çok alanda hayatı kolaylaştırıyor
Her türlü sınav başvuruları e-imza ile yapılabiliyor. Ayrıca adli sicil kaydı, pasaport, sosyal güvenlik uygulamaları ve vergi ödemeleri gibi işlemleri de e-imza ile yapmak mümkün.
Kağıt ve kargo maliyetlerinde yüzde 50 tasarruf sağlıyor
e-imza etkin ve hızlı bilgi alışverişi sağlıyor, kullanıcılarına zaman kazandırıyor. Ayrıca, kağıt ve kargo maliyetlerinde de yüzde 50'ye varan tasarruf sağlıyor.
Islak imza ile e-imza aynı hukuki geçerliliğe sahip
e-imza, ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip. Elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde, kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğu da garantileniyor.
(TRT Haber)
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