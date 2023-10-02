İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2023 Pazartesi / 18 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,4649
  • EURO
    29,0424
  • ALTIN
    1622.61
  • BIST100
    8435.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Ekim 2023 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantısı hangi aylarda 2023?
Ekonomi

Ekim 2023 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantısı hangi aylarda 2023?

ABD Merkez Bankası (FED) 2023 Ekim faiz kararı için nefesler tutuldu. Altın, dolar, petrol fiyatlarına yön veren FED faiz kararı, yapılacak olan toplantı sonrası FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak. Peki Ekim 2023 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantısı hangi aylarda? İşte 2023 FED faiz toplantısı takvimi

2 Ekim 2023 Pazartesi 12:04 - Güncelleme:
Ekim 2023 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantısı hangi aylarda 2023?
ABONE OL

Ekim 2023 FED faiz kararı için geri sayım başladı. Ekonomide birçok kalemi etkileyecek olan Ekim FED faiz kararı, piyasaları yakından takip eden yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Küresel piyasalarda altın, dolar ve euro yatırımcıları, kararlarını yönlendirmek için Ekim ayı Fed faiz kararını bekliyor. Peki Ekim 2023 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte FED toplantısının yapılacağı tarihler

EKİM 2023 FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz kararı için geri sayım başladı. Son olarak Eylül ayının 19-20 tarihlerinde yapılan FED toplantısında banka faiz oranını değiştirmeyerek 2023 Eylül ayı için 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu.

ABD Merkez Bankası (FED) faiz toplantısı 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde yapılacak. Toplantının ardından FED Başkanı Powell'ın Ekim ayı FED faiz kararını 1 Kasım saat 21.00'de duyurması bekleniyor.

FED TOPLANTISI HANGİ AYLARDA 2023?

FED'in 2023 yılı toplantı takvimi internet adresinden yayınlandı. Bu yılki faiz toplantılarının tarihleri şöyle;

Eylül: 19-20

Ekim/Kasım: 31-1

Aralık: 12-13

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.