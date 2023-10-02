Ekim 2023 FED faiz kararı için geri sayım başladı. Ekonomide birçok kalemi etkileyecek olan Ekim FED faiz kararı, piyasaları yakından takip eden yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Küresel piyasalarda altın, dolar ve euro yatırımcıları, kararlarını yönlendirmek için Ekim ayı Fed faiz kararını bekliyor. Peki Ekim 2023 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte FED toplantısının yapılacağı tarihler

EKİM 2023 FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



FED faiz kararı için geri sayım başladı. Son olarak Eylül ayının 19-20 tarihlerinde yapılan FED toplantısında banka faiz oranını değiştirmeyerek 2023 Eylül ayı için 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu.

ABD Merkez Bankası (FED) faiz toplantısı 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde yapılacak. Toplantının ardından FED Başkanı Powell'ın Ekim ayı FED faiz kararını 1 Kasım saat 21.00'de duyurması bekleniyor.

FED TOPLANTISI HANGİ AYLARDA 2023?



FED'in 2023 yılı toplantı takvimi internet adresinden yayınlandı. Bu yılki faiz toplantılarının tarihleri şöyle;

Eylül: 19-20

Ekim/Kasım: 31-1

Aralık: 12-13