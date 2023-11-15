Ekim ayı bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ekimde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 111,3 artarak 473 milyar 750 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 85,2 artışla 569 milyar 211 milyon liraya ulaştı.

Ocak-ekim döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 77,9 yükselerek 3 trilyon 913 milyar 733 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 94,2 artarak 4 trilyon 521 milyar 796 milyon lirayı buldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi ekimde 95 milyar 461 milyon lira, ocak-ekim döneminde ise 608 milyar 63 milyon lira açık verdi.