Ekim ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK'e çevrildi. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi neticesinde 2022 Ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu. Piyasalarda yön belirleyici olacak olan enflasyon rakamları, memur ve emekli zammı için belirleyici etmen olacak. Buna göre Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte yıl sonu enflasyon tahmini

EKIM AYI ENFLASYON BEKLENTISI NE KADAR OLDU?

Ekim ayı yıllık enflasyon rakamları için heyecanlı bekleyiş balşadı. Ekim ayı enflasyon oranı için Merkez Bankası'nın 2022 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri de açıklandı.

Merkez Bankası'nın anketine katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,73 iken, bu anket döneminde yüzde 67,78 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylül itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 59,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 114,02 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 3,08, Yİ-ÜFE yüzde 4,78 yükseldi.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu tahminlerine göre 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 36,74 iken, bu anket döneminde yüzde 37,34 oldu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,63 ve yüzde 21,17 olarak gerçekleşti.

EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın 2-3'ünde açıklanıyor.

Ekim ayı enflasyon oranı önümüzdeki hafta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

Ekim ayı enflasyon verileri 3 Kasım'da saat 10.00'da açıklanacak.