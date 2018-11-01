Ekim enflasyon oranları ne zaman açıklanacak beklentisi nasıl 2018 TÜİK Kasım ayı kira artışı ne kadar

Ekim enflasyon oranları ne zaman açıklanacak Ekim enflasyon beklentisi nasıl 2018 TÜİK Kasım ayı kira artışı ne kadar? Milyonlarca vatandaş enflasyon beklentisini merak ediyor. Vatandaşlar TEFE TÜFE 2018 Ekim ayı enflasyon beklentisi hakkında detaylı bilgiye erişmek istiyor. Ekim 2018 enflasyon beklentisi belli oldu mu? Peki Kasım ayı kira artış oranı ne kadar artış var mı? Vatandaşlar TEFE TÜFE 2018 Ekim ayı enflasyon oranları ve enflasyon beklentisi son dakika haberlerini araştırıyor. Peki 2018 TÜFE ÜFE kira artış zam oranı kaç oldu? Ev sahibi kiraya ne kadar zam yapabilir? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti Anketi'ne katılanların yıl sonu 2018 yıl sonu dolar kuru beklentisi 5.9894 TL oldu. Bir önceki ankette beklenti 6.5938 seviyesindeydi. Aynı ankete göre cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,61 iken, bu anket döneminde yüzde 24,22'ye yükseldi. Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,46 iken, bu anket döneminde yüzde 17,03 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,42 ve yüzde 12,70 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan oranlara göre Türkiye'de Eylül 2018 döneminde 12 aylık ÜFE oranı 24,52 oldu. Açıklanan bu rakama göre ev sahipleri kiracılarına bu ay en fazla % 18,75 oranında zam yapacaklar. İşte enflasyon rakamları hakkında merak edilenler star.com.tr'de...

Ekim ayı enflasyon rakamları 5 Kasım'da açıklanacak

Tüm kamu personelinin ve emeklilerin merakla beklediği Ekim ayı enflasyon rakamları 5 Kasım'da açıklanacak.

Eylül ayı enflasyonu yüzde 6,30 çıkmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, enflasyonu kontrol altına alabilmek için, yüzlerce özel sektör firmasıyla birlikte, enflasyon sepetindeki ürünleri kapsayan %10 indirim kampanyası başlatmıştı.

Yüzde 10 indirim kampanyasının etkili olup olmayacağı 5 Kasım'da belli olacak.

Bilindiği üzere, memurlara yılın ikinci yarısı yüzde 3,5 zam uygulanmakta olup, Temmuz, Ağustos, Eylül zammının toplamı yüzde 9,34 olmuştu. Yılın ilk yarısında oluşan enflasyon ise %9,17 idi.

Yeni Ekonomik planda ise 2018 yılı için toplam enflasyonunun yüzde 20,8 olacağı öngörülmüştü.

TCMB Beklenti Anketi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti Anketi'ne katılanların yıl sonu 2018 yıl sonu dolar kuru beklentisi 5.9894 TL oldu. Bir önceki ankette beklenti 6.5938 seviyesindeydi.

Aynı ankete göre cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,61 iken, bu anket döneminde yüzde 24,22'ye yükseldi.

Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,46 iken, bu anket döneminde yüzde 17,03 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,42 ve yüzde 12,70 olarak gerçekleşti.

ANKETTE ŞU SONUÇLAR ORTAYA ÇIKTI:

"2018 yılı Ekim ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 2,05 iken, bu anket döneminde yüzde 1,99 olmuştur. Kasım ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 1,33 ve yüzde 1,31 olmuştur. Aralık ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,98 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,1 olasılıkla yüzde 15,00 -15,99 aralığında, yüzde 21,3 olasılıkla yüzde 16,00 -16,99 aralığında, yüzde 12,2 olasılıkla yüzde 17,00 - 17,99 aralığında, yüzde 21,8 olasılıkla ise yüzde 18,00 -18,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 12,1'inin 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 14,00 -14,99 aralığında, yüzde 20,7'sinin beklentilerinin yüzde 16,00-16,99 aralığında yüzde 12,1'inin beklentilerinin yüzde 17,00 -17,99 aralığında, yüzde 19,0'unun beklentilerinin ise yüzde 18,00 -18,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

2018 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 14,5 olasılıkla yüzde 9,00 -9,99 aralığında, yüzde 15,8 olasılıkla yüzde 10,00 -10,99 aralığında, yüzde 11,8 olasılıkla ise yüzde 11,00 -11,99 aralığında, yüzde 13,9 olasılıkla yüzde 12,00 -12,99 aralığında, yüzde 13,6 olasılıkla yüzde 13,00 -13,99 aralığında, yüzde 16,8 olasılıkla ise yüzde 14,00 -14,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 13,0'ünün beklentilerinin yüzde 9,00 -9,99 aralığında,yüzde 18,5'inin beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 13.0,'ünün beklentilerinin yüzde 11,00 -11,99 aralığında, yüzde 14.8'inin beklentilerinin yüzde 12,00 -12,99 aralığında yüzde 13.0,'ünün beklentilerinin ise yüzde 14,00 -14,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEYDİ?

TÜİK tarafından açıklanan eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı. Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde 3.46 artmasını bekliyordu.

Ev Sahibi Kiraya Ne Kadar Zam Yapabilir?

Kiraya yapılacak olan zam oranı için uygulanan iki yöntem bulunmaktadır. Bunlardan ilki imzalanan kira sözleşmesi üzerinden böyle bir madde bulunmasıdır. Kiracı ile ev sahibi ilk kira sözleşmesi imzalarken kira sözleşmesi içerisine kira zam oranı belirleyerek yazarsa bu durumda kira zam oranı olarak bu rakam uygulanır.

Böyle bir madde bulunmuyorsa bu durumda ise TÜİK tarafından açıklanan ÜFE TÜFE rakamları dikkate alınarak zam yapılır. Kira zam oranı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık ortalama olarak temel alınır.

Ancak açıklanan bu rakam yapılacak olan direkt zam oranı değildir ve ev sahibinin yapabileceği üst sınır kira zam oranını göster. Yani ev sahipleri kiraya en fazla açıklanan bu rakam kadar zam yapma hakkına sahiptir. Bu oran geçilemez. Bu sınırın altında kalan tutar için ise iki taraf karşılıklı olarak anlaşma sureti ile bir rakam üzerinde anlaşabilir. Açıklanan oran yüksek olduğu için farklı bir rakam üzerinde uzlaşma sağlanması önerilmektedir.

Eylül 2018 ÜFE Kira Zam Oranı

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan oranlara göre Türkiye'de Eylül 2018 döneminde 12 aylık ÜFE oranı 24,52 oldu. Açıklanan bu rakama göre ev sahipleri kiracılarına bu ay en fazla % 18,75 oranında zam yapacaklar. Yeni zam oranına göre Ağustos ayı kira zam hesaplaması şu şekilde yapılacak:

Konut Kirası: 1.000 Lira

TÜİK ÜFE Ağustos 2018 Kira Artış Oranı: % 18,75

Kira Zammı Tutarı: 187,50

Eylül 2018 Kira Artış Oranı Dahil Yeni Zamlı Kira Tutarı: 1.187,50 lira

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA



Kiramıza ne kadar zam geleceğini öğrendik peki kira artış oranı Ağustos 2018’i nasıl hesaplayacağız. Şimdi gelin kira artış oranı Ağustos 2018’i birlikte hesaplayalım. Mevcut kira bedelimizin “1000 TL” olduğunu varsayarsak buna göre;

Kira bedeli: 1000 TL

Kira zam oranı: Yüzde 17,41

Kira zammı:174,1 TL

Zamlı yeni kira beledi: 1.174.1 TL



2018’İN İLK 8 AYINDA KİRA ARTIŞ ORANLARI



2018’in ilk 8 ayında kira artış oranları şöyle;

Ocak 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,82

Şubat 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,66

Mart 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,50

Nisan 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,35

Mayıs 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,36

Haziran 2018 kira artış oranı 15.80

Temmuz 2018 kira artış oranı 16,57

Ağustos: Yüzde 17,41

Eylül ayı yüzde 24,52

İSTANBUL'UN ENFLASYONU YÜZDE 2.23 ARTTI

Bu arada TÜİK enflasyon tahminlerine yönelik öncü göstergelerden biri olarak kabul edilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş), Ankara'da hesapladığı gıda enflasyonu Ağustos'ta bir önceki aya göre yüzde 4.26 artış gösterdi. Öte yandan İTO'nun hesaplamalarına göre İstanbul'da ağustos ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlarda yüzde 2,23, toptan fiyatlarda yüzde 3,80 artış kaydedildi. Geçen yılın aynı ayına göre ise perakende fiyatlarda yüzde 14,99, toptan fiyatlar yüzde 21,47 artış yaşandı.

TEFE TÜFE kira artışı

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 344.’üncü maddesi gereğince kira artışı, “Bir önceki kira yılının ÜFE artışını geçmeyecek şekilde düzenlenir” hükmüne göre yapılır. Ancak burada kesin bir hesaplama bulunmamaktadır. TUİK’in yayımlamış olduğu Yİ-ÜFE kullanıcı rehberinde ise bu hesaplamanın iki şekilde olabileceği açıkça görülmektedir.

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan tedbirlerden biri gayrimenkulde kira artış oranını doğrudan etkiliyor. Ev sahipleri artık zamları üretici fiyatından değil, tüketici fiyatından yapabilecek. Program'ın 'Enflasyon' bölümünün 'Politika ve Tedbirler' başlığı altında, "Kira artış oranına dair üst sınır, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenecektir" maddesi yer alıyor.

Normal şartlarda 12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyatı (Yİ-ÜFE) artış oranı ile belirlenen kira zammı üst rakamı yeni düzenleme yapılması ile birlikte TÜFE ile belirlenecek. Ağustos ayında 12 aylık ÜFE gerçekleşmesi yüzde 18,78, TÜFE gerçekleşmesi ise yüzde 12,61 olarak kaydedilmişti. Bu da oturduğu ev için bin lira kira ödeyen tüketicinin, zam zamanının ağustosa denk gelmesi durumunda eylülde 188 lira zamlı ödeme yapacağı anlamına geliyor. Şayet TÜFE oranından zam yapılsaydı bu rakam 126 lira olacaktı.

TEFE - TÜFE NEDİR?

Tefe - Tüfe gayimenkul sektöründe ve Türkiye’de ekonominin temel göstergelerinden sayılan çok önemlidir değerlerdir.

Bu değerler tek tek ele alalım.

TÜFE nedir ?

TÜFE’nin açılımı , ‘ Tüketici Fiyat Endeksi ‘ dir. Tüfe sayesinde enflasyonu ölçebiliriz. Tüfe değerleri Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından hesaplanır. Tüfe , daha önce satın alınmış bir malın - hizmetin , daha sonra ki bir tarihteki fiyatı ile karşılaştırılmasına yarar.

Tüfe’yi hesaplarken önce , Türkiye’nin genelini temsil eden bir örnek kitlenin bir yıl içinde hangi mal ve hizmete ne kadar para harcadığı hesaplanır. Ayrıca her mal ve hizmetin toplam içindeki ağırlıkları belirlenir.

TEFE nedir ?

TEFE’nin açılımı , ‘ Toptan Eşya Fiyat Endeksi ‘ dir. Kulladığımız malların tüm ham maddelerini içine alır. Yani toptan satılan malların fiyat artışlarını gösteren bir endekstir.

TÜFE ve TEFE arasında ne fark vardır ?

Tefe ve Tüfe genellikle birlikte kullanılır ve birbirlerine karşılaştırılırlar. Bu endeksler farklı değerleri gösterir. Tefe fiyat artışlarının arz yani maliyet cephesini gösterirken Tüfe ise fiyat artışlarının talep yönünü gösterir.

Tefe de Tüfe gibi önceden endekse dahil edilmiş mallardan oluşan belirli bir malın fiyatındaki değişmeleri ölçüyor. Tefe’yi Tüfe’den ayıran en önemli nokta tüketici fiyat endeksi direk olarak tüketicinin eline geçen malların fiyatını ölçerken, toptan eşya fiyat endeksi ise hammadde ve yarı mamullerin de fiyatını ölçüyor. Tefe’nin kapsamı Tüfe’ye göre daha geniştir. Her ay 3’ünde Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE)değerleri ile ülke ekonomisi hakkında değerlendirmeler yapılabiliyor. Ülkemizde oluşan enflasyon ise TÜFE-TEFE ve Yİ-ÜFE değerleri ile belirlenmektedir.