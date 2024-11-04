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Ekonomi

Ekimde fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler belli oldu

Tüketici fiyatları bazında ekimde aylık bazda en fazla fiyat artışı yüzde 24,98 ile taze sebzelerde (patates hariç), en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19,06 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünlerde görüldü.

AA4 Kasım 2024 Pazartesi 10:31 - Güncelleme:
Ekimde fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması (COICOP) 5'li seviyede tüm temel başlıklarını ve listedeki ürünlerin aylık fiyat değişimlerini içeren tablo yayımladı.

Buna göre, geçen ay aylık bazda en fazla fiyat artışı yüzde 24,98 ile taze sebzelerde (patates hariç) görüldü. Bu grubu yüzde 20,2 ile kadın giyim, yüzde 17,31 ile çocuk giyim izledi.

Ekimde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 14,14 ile erkek giyim, yüzde 12,79 ile taze meyveler, yüzde 10,97 ile ilaçlar yer aldı.

Geçen ay aylık bazda en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19,06 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünlerde gerçekleşti. Bunu, yüzde 13,9 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı, yüzde 8,25 ile kara yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığı ve yüzde 6,13 ile dizel otomobiller (sıfır kilometre) takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ekimde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ve değişim oranları şöyle:

Taze sebzeler (patates hariç)24,98
Kadın giyim20,2
Çocuk giyim17,31
Erkek giyim14,14
Taze meyveler12,79
İlaçlar10,97
Kadın ayakkabısı10,77
Çocuk ve bebek ayakkabısı10,14
Çay ve bitki çayları9,15
Mobil telefon, ekipman ve aksesuarları8,86

Ekimde fiyatı en fazla düşen veya en az artış gösteren seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Çeşitli küçük aksesuarlar (pil, ampul vb.)-2,49
Otel, pansiyon vb. yerlerde konaklama hizmetleri-3,04
Konserve edilmiş veya işlenmiş balık-3,82
Kahvaltılık tahıl ürünleri-4,1
Patates-4,56
Bebek giyim-4,73
Dizel otomobiller (sıfır km)-6,13
Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı-8,25
Hava yolu ile yolcu taşımacılığı-13,9
Evcil hayvanlar ile ilgili ürünler-19,06

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