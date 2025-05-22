İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri başladı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, İstanbul'a kurbanlık hayvan girişlerine bu gece itibarıyla izin verildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Riva Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktasında oluşturulan denetim noktasında, Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince hayvan sevk kontrolü yapıldı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, kontrol noktasındaki bir tırın denetimi esnasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Parıldar, İstanbul'a Kurban Bayramı münasebetiyle hayvan sevklerinin başladığını belirterek, kendilerinin de 7 gün 24 saat esaslı olarak veteriner hekim ve teknik personel ve kolluk kuvvetleriyle beraber denetim yaptıklarını söyledi.



- "GEREK İSTANBUL'DA GEREK TÜRKİYE GENELİNDE YETERİ DERECEDE KURBAN VAR"

Parıldar, 2024 yılı kurban döneminde İstanbul'da binin üzerinde aracın kontrolünü gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, bu araçlarda 8 bin 500'ü aşkın büyükbaş hayvan ve 11 bin civarında küçükbaş hayvanın kontrolünü yaptıklarını ifade etti.

Bunlar içerisinde sevk ve veteriner sağlık raporunun uygunsuzluğu nedeniyle yüzde 10 civarında araca işlem uyguladıklarını aktaran Parıldar, şöyle konuştu:



"120'yi aşkın araca da idari para cezası uyguladık. 2024'te İstanbul'a 68 bine yakın büyükbaş hayvan ve yine 68 bine yakın küçükbaş hayvan sevki gerçekleşti. Kurban Bayramı'nda da 78 bine yakın büyükbaş hayvanı ve 77 bine yakın da küçükbaş hayvanı vatandaşlarımız kurban vecibelerini yerine getirmek amacıyla kurban etti. Bu yıl da bu rakamlara yakın kurbanlığımızın İstanbul'da kesime sevk edileceğini düşünüyoruz."

Parıldar, gerek İstanbul'da gerek Türkiye genelinde kurban sayılarının yeterli derecede olduğunun altını çizerek, "Anadolu'dan gelen hayvanların, 5 noktada bulunan istasyonlarda vize ve kontrol işlemlerini yapmaktayız. Anadolu'dan gelen hayvanların bu denetim istasyonlarında, vizelerinin ve belgelerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Bu işlemler neticesinde ilimize gelebiliyorlar. Buna da yetiştiricilerimizin hassasiyet göstermelerini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "TARIM CEBİMDE UYGULAMASINI TAVSİYE EDİYORUZ"

Parıldar, kurban vecibesini yerine getirecek vatandaşlara, Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Cebimde" uygulamasını kullanmalarını tavsiye ettiklerini bildirdi.

Parıldar, "Vatandaşlar, küpe sorgulama butonuna girip büyükbaş ya da küçükbaş olarak hayvanı seçip kulak küpesini girdiklerinde yaşını, aşılarını ve sevk raporlarını görebiliyor. Hayvanın küpe numarası, türü, ırkı, doğum tarihi buradan takip edilebiliyor. Aşı bilgilerine de yine Tarım Cebimde uygulamasından ulaşılabiliyor. Bunu da muhakkak vatandaşlarımızın kullanmasını öneriyoruz." şeklinde konuştu.

Ekiplerin, yol kontrollerinde veteriner sağlık raporlarını öncelikle incelediklerini dile getiren Parıldar, söz konusu sağlık raporlarında hayvanların varış noktasına dikkat ettiklerini belirtti.

