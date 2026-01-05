İSTANBUL 16°C / 10°C
Ekonomi

EKK, Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

5 Ocak 2026 Pazartesi 10:34
EKK, Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Lojistik altyapının geliştirilmesi ve demiryolu-liman bağlantılarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarda mevcut durumun ele alınacağı toplantıda, ülkedeki jeotermal enerji kaynakları, kullanım alanları ve potansiyeli ile tarım sektöründeki gelişmeler ve tarımsal desteklerin etkileri değerlendirilecek.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

  • EKK toplantısı
  • Cevdet Yılmaz
  • ekonomi koordinasyon

Popüler Haberler
