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Ekonomi

EKK Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Giresun'da toplandı.

AA18 Nisan 2025 Cuma 14:43 - Güncelleme:
EKK Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Çotanak Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, sanayide üretimi, rekabeti ve ihracatı artırmaya yönelik alınması gereken tedbirler, değişen küresel ticaret politikalarının dış ticarete etkileri ile iş gücü piyasası gelişmeleri ve istihdam politikaları değerlendirilecek.

  • Ekonomi Koordinasyon Kurulu
  • Cevdet Yılmaz

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