  Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan net mesaj: Dönüşüm ve sürdürülebilir büyüme devam edecek
Ekonomi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan net mesaj: Dönüşüm ve sürdürülebilir büyüme devam edecek

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, 'Ekonomide dönüşüm ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz' ifadeleri kullanıldı.

HABER MERKEZİ24 Kasım 2025 Pazartesi 15:11 - Güncelleme:
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan net mesaj: Dönüşüm ve sürdürülebilir büyüme devam edecek
ANKARA (AA) - Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na uyum ve YTAK programının hızlandırılması için yürütülen çalışmaların değerlendirileceği toplantıda, devlet yardımlarının etki analizi de görüşülecek.

TOPLANTI SONRASI YAZILI AÇIKLAMA

Toplantısı sonrası yazılı açıklamada bulunanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu şu ifadelere yer verdi:

"Ekonomide dönüşüm ve sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz. Teknolojik dönüşümü hızlandırarak katma değeri yüksek, rekabetçi bir sanayi üretimi ile ihracat önceliklerimiz arasında yer almaya devam edecektir"

  • Ekonomi Koordinasyon
  • Dönüşüm Politikaları
  • Sürdürülebilir Büyüme

