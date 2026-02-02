İSTANBUL 8°C / 2°C
Ekonomi

EKK'dan enflasyon mesajı: İyileşme devam etmektedir

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, 'Dezenflasyon süreci başarıyla sürerken enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam etmektedir' ifadeleri kullanıldı.

2 Şubat 2026 Pazartesi 15:11
EKK'dan enflasyon mesajı: İyileşme devam etmektedir
ABONE OL

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Ankara'daki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Nihat Zeybekci ve Ahmet Baha Öğütken, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan katıldı.

Küresel ekonomik gelişmeler ve Türkiye'ye etkilerinin değerlendirildiği toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Dezenflasyon süreci başarıyla sürerken enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

