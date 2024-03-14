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Ekonomi

Ekmek ve simite ramazan tarifesi! Bakanlığın onayı olmadan zam yok

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, Ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde Ticaret Bakanlığı'ndan olumlu görüş aranması zorunlu hale getirildi. Karara göre Bakanlığın onayı alınmadan herhangi bir zaman kararı uygulanamayacak.

14 Mart 2024 Perşembe 01:59 - Güncelleme:
Ekmek ve simite ramazan tarifesi! Bakanlığın onayı olmadan zam yok
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Ekmek ve simit fiyatı ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde artık bakanlığın olumlu görüşü alınacak.

BAKANLIĞIN ONAYI OLMADAN FİYAT BELİRLENMEYECEK

Fiyatlar yine belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası veya Ticaret Odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirilecek.

Ancak belirlenen fiyat, Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünün alınmasından sonra birlik tarafından onaylanacak.

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