15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,284
  • 5,997
  • 227.64
  • 101.742
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Yeni işe alınan sigortalılara üç aylık destek sağlanmasına ilişkin yasa teklifi kabul edildi

Ekonomi alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen, ekonomide düzenlemeler içeren kanun teklifine, 2018 yılı içinde iş yerinden bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak, 1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanmasına ilişkin madde ihdas edildi

İstanbul´da etkili olan sis drone ile havadan görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yeni işe alınan sigortalılara üç aylık destek

Yeni işe alınan sigortalılara üç aylık destek

Çanakkale'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'de 4.1 büyüklüğünde deprem

İşgalci İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı

İşgalci İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı

‘Süper Ay’ İstanbul’da

‘Süper Ay’ İstanbul’da

Trump'ın nükleer transfer planına soruşturma

Trump'ın nükleer transfer planına soruşturma

Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya 'mülteci' resti

Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya 'mülteci' resti

Irak'tan ilginç 'askeri üs' açıklaması

Irak'tan ilginç 'askeri üs' açıklaması

CHP'den istifa eden Belediye Başkanı DP'den aday oldu

CHP'den istifa eden Belediye Başkanı DP'den aday oldu
 

POPÜLER HABERLER

Hindistan’da 2 gösteri uçağı düştü

Hindistan’da 2 gösteri uçağı düştü

Hepsi saman balyaları arasından çıktı

Hepsi saman balyaları arasından çıktı

Aşırı yağış limon hasadını geciktirdi

Aşırı yağış limon hasadını geciktirdi

Dağcılar keşfetti! Eşi benzeri yok

Dağcılar keşfetti! Eşi benzeri yok

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA