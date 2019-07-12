Ekonomi alanındaki 'torba teklif' Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi Ekonomi alanında düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.