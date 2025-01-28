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Ekonomi

Ekonomi için hayati öneme sahip! Türkiye kritik toplantıya ev sahipliği yapacak

Türkiye'nin önümüzdeki aylarda Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Dış Ticaret Bakanlar Toplantısına ev sahipliği yapacağını açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (EİT) ticaret hedeflerine ulaşması için atılan bütün adımlara ve ortak hedeflere desteğimiz tamdır' ifadesini kullandı.

AA28 Ocak 2025 Salı 16:15 - Güncelleme:
Ekonomi için hayati öneme sahip! Türkiye kritik toplantıya ev sahipliği yapacak
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Bolat, sosyal medya hesabından, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Asad Majeed Khan ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye'yi ziyaret eden Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Khan ile Bakanlıkta bir araya geldiklerini bildiren Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye-İran JETCO Toplantısı vesilesiyle, geçtiğimiz aralık ayında Tahran'da bir araya geldiğimiz Genel Sekreter Khan ile teşkilat üyesi ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini, üye ülkeler arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik çabaları ve önümüzdeki aylarda ev sahipliğimizde yapılmasını planladığımız Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Dış Ticaret Bakanlar Toplantısı'nda gündeme gelecek çalışmaları ele aldık.

Türkiye olarak, Ekonomik İşbirliği Teşkilatının ticaret hedeflerine ulaşması için atılan bütün adımlara ve ortak hedeflere desteğimiz tamdır. Sayın Genel Sekreter ile gerçekleştirdiğimiz toplantının, hayırlara vesile olmasını diliyorum."

  • EİT hedefleri
  • Ticaret Bakanı Ömer Bolat
  • Ortak hedefler

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