Ekonomi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı!

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplandı.

AA10 Ekim 2025 Cuma 10:19 - Güncelleme:
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı!
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan katıldı.

Mesleki eğitimin güçlendirilmesine ilişkin somut önerilerin ve yeni nesil çalışma modellerine yönelik hazırlıklarda gelinen son durumun ele alınacağı toplantıda, Eximbank ihracat kredilerinin etkileri değerlendirilecek.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

