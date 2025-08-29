İSTANBUL 30°C / 20°C
29 Ağustos 2025 Cuma / 6 RebiülEvvel 1447
  Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı... OVP programı ele alınacak
Ekonomi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı... OVP programı ele alınacak

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplandı. 2026-2028 Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıklarının ele alınacağı toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

29 Ağustos 2025 Cuma 10:14
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı... OVP programı ele alınacak
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan katıldı.

2026-2028 Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıklarının ele alınacağı toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

  • ekonomi koordinasyon kurulu
  • orta vadeli program
  • cevdet yılmaz

