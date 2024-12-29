Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi: Suriye ve bölgesel gelişim

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Şanlıurfa'da toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sona erdi.

EKK Toplantısında şu kararlar alındı;

Suriye'de yaşanan son gelişmelerin dış ticaretimiz üzerine olası etkileri değerlendirilmiş ve yeni dönemde izlenmesi gereken politikalar ele alınmıştır.

Sosyal refahın güçlendirilmesi ve enflasyonla mücadelede gıda üretiminin artırılmasının önemi vurgulanmış, kamu yatırım öncelikleri ve bu alanda atılacak adımlar ele alınmıştır.

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2024-2028) çerçevesinde bölgelerimizin küresel rekabet gücünün artırılması ve deprem sonrası toparlanmayı sağlayacak politikalar ele alındı.