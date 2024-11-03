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Ekonomi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Yapısal reformları bir takvim çerçevesinde hayata geçiriyoruz

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, uzun vadeli yatırım kredilerinin gelişimi ve kompozisyonu ile reel sektörün bu kredilere erişimine yönelik değerlendirmelerin yapıldığı, uluslararası kuruluşlardan sağlanan kredi niteliğinde dış finansman kaynaklarına erişimle söz konusu kredilerin kullanımına ilişkin gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

AA3 Kasım 2024 Pazar 16:03 - Güncelleme:
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Yapısal reformları bir takvim çerçevesinde hayata geçiriyoruz
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EKK toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl uygulanmasına başlanılan ekonomi programı ile para ve maliye politikalarının etkin koordinasyon içinde sürdürüldüğü, yapısal reformların bir takvim çerçevesinde hayata geçirildiği belirtildi.

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Programın temel amacının, sürdürülebilir büyümenin sağlanması, enflasyonun tek haneli seviyelere düşürülmesi ve yapısal reformlarla verimliliğe dayalı üretimin, ihracatın ve istihdamın artırılması olduğu vurgulanan açıklamada, rekabet gücünü artıracak katma değerli üretim yapısını sağlamaya yönelik adımlar atıldığı ifade edildi.

"AKTİF SANAYİ POLİTİKALARI UYGULANMAKTADIR"

Açıklamada, "Sanayide teknolojik yenilenme ve dönüşümü sağlamak amacıyla sektörel önceliklendirme yaklaşımıyla aktif sanayi politikaları uygulanmaktadır. Aynı zamanda sanayinin dönüşümüne katkıda bulunmak amacıyla reel sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar ilgili tarafların iş birliğiyle yürütülmektedir. Bu çerçevede güncellenmiş YTAK ve HIT-30 gibi programlar da hayata geçirilmiştir." ifadesine yer verildi.

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Programda, dezenflasyon sürecinden etkilenebilecek sektörlerde rekabet gücünün artırılması ve istihdamın korunması gibi çalışmaların değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca bu süreçte sanayi sektörünün karşılaştığı zorluklara yönelik çözüm önerileri ve atılabilecek ilave adımlar istişare edilmiştir. Uzun vadeli yatırım kredilerinin gelişimi ve kompozisyonu ile reel sektörün bu kredilere erişimine yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. Uluslararası kuruluşlardan sağlanan kredi niteliğinde dış finansman kaynaklarına erişim ile söz konusu kredilerin kullanımına ilişkin gelişmeler ele alınmıştır."

TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, SGK Başkanı Raci Kaya ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

  • Ekonomi Koordinasyon Kurulu
  • Cevdet Yılmaz
  • ekonomi

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