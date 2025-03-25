İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçen hafta gözaltına alınıdığı gün yaşanan kur atağını Merkez Bankası'nın hamlesiyle durduran ekonomi yönetimi yeni tedbir paketini de gündeme aldı. Dün SPK ve Borsa İstanbul yönetiminin aldığı 3 ayrı tedbirin yanında mevduatta stopaj indirim seçeneği de masaya geldi. Bloomberg'in haberine göre ilk etapta mevduat ve fonlarda stopaj oranının düşürülerek TL'nin desteklenmesi değerlendiriliyor.

Alınan bilgiye göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında yapılan toplantılarda, ilk günden itibaren atılan adımların etkileri ele alınırken, mevcut durum da masaya yatırıldı. Kaynaklara göre, ekonomi yönetimi bundan sonrasına ilişkin alternatif birçok adımı da ele aldı. 1 Şubat'tan itibaren açılan ve vadesi yenilenen vadeli mevduatlarda stopaj oranı 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 10'dan yüzde 15, 1 yıla kadar hesaplarda yüzde 7.5'ten yüzde 12'ye, 1 yıldan uzun hesaplarda ise yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltilmişti. Son gelişmelerden sonra verginin tekrar düşürülmesi planlanırken bu düzenlemeyle Türk Lirası'nın desteklenmesi planlanıyor.

Bu arada kısa vadeli mevduatlar yeniden yüzde 45-47 aralığına yükseldi. Geçen hafta 32 gün vadeli mevduatlarda faiz oranı yüzde 42,5 olarak uygulanıyordu. Böylece mevduat faizleri, yüzde 42.5 olan politika faizinin üzerine çıkmış oldu. Son Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart'ta döviz mevduatları 1.4 milyar dolar artışla 206.4 milyar dolar seviyesine yükseldi. 19 Mart gününde dolar rekor seviyeleri görmüştü.

18 YIL SONRA BİR İLK

Öte yandan cuma günü vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç edileceğini duyuran Merkez Bankası, son olarak 2007'de uyguladığı likidite ihalesini dün yeniden açtı. Merkez Bankası bu yöntemle döviz alımları nedeniyle piyasada kalan fazla TL likiditenin çekilmesini amaçlıyor.

BORSADAKİ KAYBA ÜÇLÜ ÖNLEM

Geçen hafta 2008'den bu yana en kötü haftayı yaşayan borsa dün dalgalı bir seyir izledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul'un aldığı 3 ayrı önlemle güne başlayan borsa açılışta yüzde 1.35 yükseldi. Borsada ilerleyen saatlerde ise artış yüzde 3.5'i buldu. Gün içinde tekrar eksiye dönen borsa günü ise artışla kapattı. Borsanın seyrinde SPK'nın açığa satış işlemlerini yasaklaması ve hisse geri alım programlarını kolaylaştırması etkii oldu. SPK'nın açığa satış yasağı 25 Nisan'a kadar sürecek. Yetkililer, bu kararın spekülatif işlemleri önlemek ve aşırı oynaklığı kontrol altına almak için alındığını belirtiyor. SPK ayrıca halka açık şirketlerin pay geri alım programlarını daha etkin bir şekilde kullanabilmesi için mevcut sınırlamaları gevşetti. Borsa İstanbul yönetimi ise pay piyasasında emir/işlem oranı (OTR) ve ücretlerinde değişikliğe gitti. Buna göre 25 Nisan'a kadar emir/işlem oranı 5:1'den 3:1'e düşürüldü. Ayrıca, emir/işlem oranı eşik değer aşım ücreti 0.25 TL'den 0.50 TL'ye yükseltildi. Analistler, bu düzenlemenin özellikle algoritmik işlemler üzerinde etkili olabileceğini belirterek, alım-satım bandının daralabileceğine dikkat çekti.

ŞİMŞEK: GÖREVİMİN BAŞINDAYIM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "İstifa etmemek için zor duruyormuş" sözleri üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten cevap geldi. Şimşek, "Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" dedi. Bakan Şimşek, ayrıca asılsız haberlere karşı uyarıda bulunarak, vatandaşlardan bu tür bilgilere itibar etmemelerini istedi.

32 ŞİRKET HİSSE GERİ ALIMI YAPTI

Borsada yüzde 8.7'lik sert düşüşün yaşandığı cuma günü 32 şirket hisselerinde 340.7 milyon TL hisse geri alımı yaptı. Bu 32 şirket içinde en yüksek alıma 106.2 milyon TL ile BİM öncülük etti. BİM'i 51 milyon TL ile Gübre Fabrikaları, 50 milyon TL ile Turkcell izledi. Yeni haftanın ilk işlem gününde de Global Yatırım Holding hisse geri alımı konusunda program başlatıldığını duyurdu.