Ekonomide adımlar tüm kesimlere yaradı

Ekonomide son dönemde uygulamaya konulan kararlara bakıldığında, geçen yılın sonunda süresi dolan otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konutta uygulanan KDV ve ÖTV indirimleri, 3 ay daha uzatıldı. 250 cc ve altı motosikletlerde de ÖTV sıfırlandı.

KREDİYE DÜZENLEME

Motorlu taşıtlar vergisinde 2019’da uygulanacak artış oranı, yüzde 23.73 olarak açıklanan yeniden değerleme oranının altında tutularak yüzde 15.9’a çekildi. İhracatçılara bu yıl 3 milyar 104 milyon liralık destek sağlanacak. Sanayi, girişimci ve araştırmacılara 5.6 milyar lira destek bütçesi kullandırılacak.Kredi kartı borcunu ödeme güçlüğü yaşayanlara uzun vadeli kredi sağlanacak. Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak uygulama, başka bankalara kredi kartı borcu olan vatandaşları da kapsıyor. Bu kapsamda verilecek birleştiren ihtiyaç kredisi, kredi kartlarına uygulanan aylık faiz oranlarından çok daha uygun şartlar ile 24 aya kadar aylık yüzde 1.10 ve 60 aya kadar aylık yüzde 1.20 faiz oranlarıyla sunulacak

ASGARİ ÜCRET ARTTI

Ziraat Bankası, çiftçilere kredi ödemelerinde erteleme, yeniden vadelendirme ve yapılandırma imkanı sunacak. Bu düzenlemeyle çiftçi borçlarına yıllık yüzde 11 faiz oranı uygulanarak 1 yıla kadar vadelendirme yapılacak. Halkbank esnaf ve sanatkarların işletme ve yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2019 yılında yaklaşık 350 bin esnafa 22 milyar liralık kredi kullandıracak. Tahsis edilen tutarın 10 milyar liralık kısmı, yılın ilk 3 ayında kullandırılacak.Asgari ücrete yüzde 26 artış yapıldı ve net 2 bin 20 lira oldu. 2018 yılında 9 ay olarak uygulanan asgari ücret desteği bu yıl 12 ay boyunca verilecek. Bunlara ek olarak köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalar iade edilecek. Karayolları Trafik Kanunu’nda yer alan cezalar 2019’da artırılmayacak, cezalara yeniden değerleme oranı uygulanmayacak.