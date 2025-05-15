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Ekonomi

Ekonomide atılan adımlar meyvesini veriyor... Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinin artmasına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Şimşek, 'Azalan küresel belirsizlikler, iyileşen finansal göstergeler ve ılımlı yurt içi talep dezenflasyon sürecine katkı sağlayacaktır.' dedi.

HABER MERKEZİ15 Mayıs 2025 Perşembe 15:29 - Güncelleme:
Ekonomide atılan adımlar meyvesini veriyor... Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak
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Merkez Bankası toplam rezervleri 9 Mayıs ile biten haftada 5 milyar 811 milyon dolar artarak 144 milyar 343 milyon dolar oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı para cinsi mevduat talebinin artması ve ülke risk priminin gerilemesinin dezenflasyon sürecine katkı sağlayacağını açıkladı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Zamanında attığımız doğru adımlarla finansal piyasalarda görünüm iyileşiyor.

Yabancı para cinsi mevduat (DTH) talebi ve ülke risk primi (CDS) gerilerken rezerv birikimi yeniden başladı.

Merkez Bankası brüt rezervleri haftalık 5,8 milyar dolar arttı.

Azalan küresel belirsizlikler, iyileşen finansal göstergeler ve ılımlı yurt içi talep dezenflasyon sürecine katkı sağlayacaktır.

Programımızın nihai hedefi olan kalıcı fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

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