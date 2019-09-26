''Ekonomide beklentiler her gün iyiye gidiyor''

Çankırı’nın Çerkeş ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 10 fabrikanın toplu açılışını yaptı. Varank töreninde yaptığı konuşmada, finansman maliyetleri ve enflasyonun düştüğünü, döviz kurlarında istikrarı yakaladıklarını belirterek, “Dün (önceki gün) eylül ayı sektörel güven endeksleri açıklandı. Hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde güven göstergeleri yukarı yönlü hareket ediyor. Yani ekonomideki beklentiler her geçen gün daha iyiye gidiyor. Biz bu iyileşmeyi kalıcı hale getirme gayretindeyiz” dedi. Yatırımcılara çağrıda bulunan Varank, “Ekonomi günden güne daha da güçlenecek. Hazır kurulu üretim altyapıları varken, kaynaklarınızı yatırıma ve istihdama yönlendirmenin tam zamanı. Çankırı, insan kaynağı ve lojistik açıdan sunduğu avantajlarla üretim için çok doğru bir adres. OSB’lerimiz emrinize amade. Buradaki imkanlardan en iyi şekilde faydalanmaya odaklanın” değerlendirmesinde bulundu.

GÖSTERGELER OLUMLU

Varank “Biz güçlü ve dinamik bir ülkeyiz. Küresel ekonomide daha üst basamaklarda olmayı hak ediyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için her türlü imkanı seferber ediyor, üzerimize düşenleri fazlasıyla yerine getirmeye çaba gösteriyoruz. Ekonomiye yönelik son bir yıldaki saldırıları sizler çok iyi biliyorsunuz. Aldığımız etkin tedbirlerle hamd olsun pek çok göstergede toparlanma eğilimi sürüyor. Ülkemize yönelik tehditlerle mücadele ederken ekonomi alanında da mücadeleyi eş zamanlı götürüyoruz. Çünkü bunlar birbirinden bağımsız konular değil” dedi.

2 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI

Varank açılışını yaptıkları ve 600 milyon liralık yatırıma ev sahipliği yapan üretim merkezinin tam kapasiteyle çalıştığında 2 binin üzerinde kişiye ekmek kapısı olacağını belirtti.