Ekonomide dev dönüşüm
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ekonomiye çağ atlatacak Yeni Ekonomi Programı’nı açıkladı. İşçi, işveren, sanayici, tarım ve finans piyasaları dahil tüm kesimi kucaklayan reform paketiyle ‘daha güçlü ekonomi daha güçlü Türkiye’ hedefleniyor.
Ekonomide yeni yol haritası belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiyi sürdürülebilir büyüme sürecine sokacak olan ‘Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019’u açıkladı. Finans, ihracat, turizm, tarım, BES ve bütçe disiplini gibi konuları içeren reform paketi ile ekonomide yeni bir sayfa açılmış oldu. Bakan Albayrak, Türkiye’nin gündeminin ekonomide reform olduğuna belirterek “Büyük ve güçlü Türkiye idealine kavuşmak için ekonomide gerekli yapısal dönüşümleri hayata geçireceğiz. Bugün başlatacağımız süreç, yalnızca bir paketin hayata geçirilmesinden ibaret olmayacak. Bugün sadece, 2019 yılında tamamlayacağımız bir dizi reformu sizlerle paylaşacağız. Ama bu değişim ve reform süreci önümüzdeki 4.5 yıl boyunca, yılmadan kararlılıkla devam edecektir” diye konuştu.
HEDEFLER TUTACAK
Paketin bütününü bir reform paketi olarak adlandırdıklarını, içerisinde tek başına ele alındığında bile başlı başına önemli birer reform olacak adımlar olduğunu aktaran Albayrak, hedeflerin tutturulacağını belirtti. Bu maddelerin teknik detayları ve içeriği ile ilgili de önemli çalışmaların bakanlıkların koordinasyonunda yapıldığını ve artık hayata geçirilmeye hazır hale getirildiğini söyleyen Albayrak 2020 yılına kadar adım adım hayata geçecegğini söyledi.
KATMA DEĞERLİ ÜRETİME TEŞVİK
Açıkladığı tüm reformlarla aslında bir hedefin de alt yapısını çok sağlam adımlarla hayata geçirmiş olacaklarını vurgulayan Albayrak, ulaşmak istedikleri noktanın sürdürülebilir bir büyüme ve istihdam olacağını, ihracata dayalı, yüksek katma değer ve teknolojik üretimi önceleyen bir ekonomiyi tesis edeceklerini bildirdi. Albayrak, “Ağustos ayında açıklanacak bu plan ile katma değeri yüksek ve yerli ürün ihracatını desteklenecek” dedi.
FİNANS SEKTÖRÜNE DESTEK VERİLECEK
Albayrak, reform alanlarının başında finansal sektör geldiğini belirterek, finansal sektör altındaki ilk alanın da bankacılık sektörü olacağını kaydetti. Kamu bankalarının sermayelerini güçlendirmek adına yeni bir adım atacaklarını belirten Albayrak “Sermayelerin güçlendirilmesi stratejisi kapsamında ilk adım, kamu bankalarının sermayelerini güçlendirmek için olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ihraç edeceği yaklaşık 28 milyar TL’lik Devlet İç Borçlanma Senetlerini (DİBS) kamu bankalarına verecektir. Böylelikle, kamu bankalarının sermaye yeterlilik ve likidite karşılama oranları artırılarak bilançoları çok daha dirençli hale getirilecektir” dedi. Albayrak, yeni yasal çerçeve ile yeniden yapılandırma ve alacak tahsil süreçlerini hızlandıracak, özellikle, borç ödeme kabiliyetini yitirmiş şirketlerin hızlı şekilde tasfiyesini sağlayacak bir çerçeve oluşturacaklarını aktararak, “Arkadaşlarımız bu konuda, dünyadaki en iyi ülke örnekleri taradı. Dünyada bugün en başarılı modeli ülkemize uyarlayacağız. Bankalar Birliği öncülüğünde, kamunun olmadığı bir yapıda, buranın altını çiziyorum, kamu yok, Enerji ve inşaat gibi NPL’ler noktasında önem teşkil eden iki sektörde, sorunlu varlıkların borç-hisse takası ile dışarı çıkaracak ve bankalarımızın bilançolarını daha iyi bir hale getireceğiz. Bunun için Enerji Girişim Sermaye Fonu ve Gayrimenkul Fonu Kurulması’nı gündeme aldık. Bu yeni finansal model ile sorunlu varlıkların ayrılıp, bankaların, yerli ve yabancı yatırımcıların iştirak edebileceği fonlarla yönetilmesini sağlayacağız” dedi.
TARIMDA MİLLİ BİRLİK PROJESİ BAŞLIYOR
Enflasyonda en önemli sorunun gıda alanında yaşanmasından dolayı yapısal reformların da en önemli ayağını gıda alanında hazırladıklarını belirten Albayrak, “Bu alandaki adımları Tarım Bakanlığımız ile Gıda Komitesi koordinasyonunda takip edeceğiz. Gıda enflasyonu ile mücadele için en önemli yapısal reformumuz “Tarımda Milli Birlik Projesi” olacak. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından çalışılan bu kapsamlı strateji mayıs ayında tüm kamuoyumuzla paylaşılacak” ifadelerini kullandı. Albayrak “Buna bağlı olarak da bölge ve ürün bazında bir makro arz, talep ve ticari planlama sürecinin kurumsal alt yapıları tesis edilecek. Tohumdan sofraya daha hakkaniyetli bir değer zinciri dizayn edilecek. Sahada operasyonel yetkinliğimizi kooperatif yapısının merkezde olduğu güçlü kurumsal alt yapılarla sağlayacağız. Bu kurumsal altyapı ürün ve bölge bazında sözleşmeli tarımın daha da yaygınlaştırılmasını sağlayacak. Tarımda Milli Birlik projesinin detaylarını da hep birlikte projenin lansmanında Tarım Bakanlığımızdan dinleyeceğiz.”
TURİZMDE MASTER PLAN HAZIRLANDI
Albayrak, Turizm Bakanlığının Turizm Master Planının hazırlığına başladığını ifade etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak “Bu plan çerçevesinde turizmde hem ülke ve desitnasyon çeşitliliğini hem turist sayısını hem de turist başına düşen geliri arttırarak 4 yıl içerisinde 70 milyon turist 70 milyar dolar turizm gelirine ulaşma hedefi gerçekleştirilecektir. Bu plan çerçevesinde gastronomi, inanç, kültür, golf, kış ve kongre turizmleri başta olmak üzere kıyı turizmine çeşitlilik ve turizm gelirimize katkı sağlamış olacaktır. Ayrıca kurulacak olan Turizm Geliştirme Fonu ile de hem ülkemiz turizminin tanıtımı daha etkin yapılacak hem de turizmde çeşitliliğin arttırılması için yatırımcılar teşvik edilerek yatırımlara destek olunacaktır” dedi.
KIDEM TAZMİNATINA DEVLET GARANTİSİ
Bakan Albayrak, gelecek süreçte, ekonomiye bahsedilen faydaları sağlayacak güçlü bir tamamlayıcı emeklilik sistemini hızla hayata geçirmeyi planladıklarını dile getirerek, “Vatandaşlarımızın kazançlarına göre, azdan az çoktan çok, belirleneceği zorunlu bir bireysel emeklilik sistemini yani tamamlayıcı emeklilik sistemini yeniden ele alacağız. Bu sistemle birlikte Kıdem Tazminatı Reformunu da hayata geçireceğiz. Tüm paydaşlarımızın katılımı ile tıpkı çalışanlardan olduğu gibi iş verenden de yapılacak kesintiler BES ile entegre Kıdem Tazminatı Fonu’nda toplanacak” diye konuştu. Yapılacak olan düzenlemeyle şirketlerin iflas etmesi durumunda kıdem tazminatı alamayan çalışan zor durumda kalmayacak. Kıdem tazminatları devlet garantisi altında olacak” dedi.
TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ GELİYOR
Berat Albayrak, reform alanlarından bir diğerinin de ‘tasarruf ve sigorta’ alanı olduğunu belirterek, daha sürdürülebilir bir emeklilik sisteminin vatandaşa ve ekonomiye birçok açıdan fayda sağlayacağını belirtti. Albayrak “Tamamlayıcı emeklilik sistemi vatandaşlarımıza emekliliklerinde ek gelir oluşturarak çalışma dönemlerindeki hayat standartlarını korumalarını sağlayacak. Artık vatandaşlarımız, emekli olunca nasıl geçinirim kaygısı taşımayacaklar. Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle birlikte ülkemizde tasarrufları artırarak dış finansman bağımlılığını azaltacağız. Bu da ekonomimizi dış müdahalelere karşı çok daha güçlü hale getirecek. Sistemde biriken fonların sermaye piyasaları üzerinden reel sektöre ve ülkemizin sürdürülebilir büyümesine kanalize edilmesini sağlayacağız. Artık şirketlerimiz çok daha kolay, ucuz ve uzun vadeli bir biçimde yeni yatırımlarını finanse edebilecekler. Aynı zamanda, ülkemizi ileriye götürecek stratejik sektörlerdeki projeleri için ek kaynak oluşturmuş olacağız.”
ÜRETİM VE İSTİHDAM ODAKLI
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın: “Yeni vergi mimarisi, finans sektörünün öncelenmesi, finans mimarisi, finansal istikrara yönelik çözümler, hizmet, tasarım, eğitim, istihdam, yargı, tarım ve turizme ilişkin atılacak adımları çok önemsiyoruz. Sürdürülebilir büyüme ve istihdamın öncelendiği, finans sektörü başlığı altında bankacılık, tasarruf ve sigorta, ihracat ve üretim odaklı kredi arzı, reel sektöre yönelik reformlar, yerlileşme, ihracat, yüksek katma değerli üretim finans sektörümüzü rahatlatacaktır.”
İŞ DÜNYASI TAM DESTEK
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: “Enflasyonla mücadelede arz-talep dengelerinin kapsamlı sektörel master planlar dahilinde ele alınması, vergi reformu gereksinimi, ekonomimizin en kritik dinamolarından biri olan tarımsal üretimde arz yanlı planlamaların hayata geçirilmesi, enflasyonla mücadelede gıda enflasyonunu önleme odaklı modelin benimsenmesi tarımda milli marka oluşturma stratejisinin benimsenmesi gibi hususların hayata geçirilmesi konusunda elimizden gelen tüm desteği MÜSİAD olarak vermeye hazır olduğumuzun altını çizeriz.”
SANAYİ ADINA ÖNEMLİ PAKET
İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: “Sanayimiz için çok önemli ve değerli bulduğumuz konuların başında, özellikle finans kesimini rahatlatacak, temel sorunlarının azaltılmasına yönelik alınan kararlar gelmektedir. Bankacılık kesiminin kaynak kalitesini artırmaya yönelik düşüncelerin, reel sektör açısından kredi arzını artıracağını ümit ediyoruz. sanayiciler olarak bu alanda atılacak adımları, eğitim çalışma ve hedeflerimize yönelik katkıda bulunulmasını önemli buluyorum.”
EKONOMİMİZE GÜÇ KATACAK
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle: “Türkiye Ekonomisi’ni 360 derece kapsayacak yepyeni bir ‘mimari’ içeren yeni bir yol haritası olarak değerlendiriyorum. İhracata ve istihdama desteğin artarak sürecek olmasını sektörümüz açısından müjde olarak kabul ediyoruz. Reformlar hayata geçirildikçe Türkiye ekonomisi gücüne güç katacak ve ihracatımız artacak.”
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