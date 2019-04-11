Ekonomide dev dönüşüm

Ekonomide yeni yol haritası belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiyi sürdürülebilir büyüme sürecine sokacak olan ‘Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019’u açıkladı. Finans, ihracat, turizm, tarım, BES ve bütçe disiplini gibi konuları içeren reform paketi ile ekonomide yeni bir sayfa açılmış oldu. Bakan Albayrak, Türkiye’nin gündeminin ekonomide reform olduğuna belirterek “Büyük ve güçlü Türkiye idealine kavuşmak için ekonomide gerekli yapısal dönüşümleri hayata geçireceğiz. Bugün başlatacağımız süreç, yalnızca bir paketin hayata geçirilmesinden ibaret olmayacak. Bugün sadece, 2019 yılında tamamlayacağımız bir dizi reformu sizlerle paylaşacağız. Ama bu değişim ve reform süreci önümüzdeki 4.5 yıl boyunca, yılmadan kararlılıkla devam edecektir” diye konuştu.

HEDEFLER TUTACAK

Paketin bütününü bir reform paketi olarak adlandırdıklarını, içerisinde tek başına ele alındığında bile başlı başına önemli birer reform olacak adımlar olduğunu aktaran Albayrak, hedeflerin tutturulacağını belirtti. Bu maddelerin teknik detayları ve içeriği ile ilgili de önemli çalışmaların bakanlıkların koordinasyonunda yapıldığını ve artık hayata geçirilmeye hazır hale getirildiğini söyleyen Albayrak 2020 yılına kadar adım adım hayata geçecegğini söyledi.

KATMA DEĞERLİ ÜRETİME TEŞVİK

Açıkladığı tüm reformlarla aslında bir hedefin de alt yapısını çok sağlam adımlarla hayata geçirmiş olacaklarını vurgulayan Albayrak, ulaşmak istedikleri noktanın sürdürülebilir bir büyüme ve istihdam olacağını, ihracata dayalı, yüksek katma değer ve teknolojik üretimi önceleyen bir ekonomiyi tesis edeceklerini bildirdi. Albayrak, “Ağustos ayında açıklanacak bu plan ile katma değeri yüksek ve yerli ürün ihracatını desteklenecek” dedi.

FİNANS SEKTÖRÜNE DESTEK VERİLECEK

Albayrak, reform alanlarının başında finansal sektör geldiğini belirterek, finansal sektör altındaki ilk alanın da bankacılık sektörü olacağını kaydetti. Kamu bankalarının sermayelerini güçlendirmek adına yeni bir adım atacaklarını belirten Albayrak “Sermayelerin güçlendirilmesi stratejisi kapsamında ilk adım, kamu bankalarının sermayelerini güçlendirmek için olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ihraç edeceği yaklaşık 28 milyar TL’lik Devlet İç Borçlanma Senetlerini (DİBS) kamu bankalarına verecektir. Böylelikle, kamu bankalarının sermaye yeterlilik ve likidite karşılama oranları artırılarak bilançoları çok daha dirençli hale getirilecektir” dedi. Albayrak, yeni yasal çerçeve ile yeniden yapılandırma ve alacak tahsil süreçlerini hızlandıracak, özellikle, borç ödeme kabiliyetini yitirmiş şirketlerin hızlı şekilde tasfiyesini sağlayacak bir çerçeve oluşturacaklarını aktararak, “Arkadaşlarımız bu konuda, dünyadaki en iyi ülke örnekleri taradı. Dünyada bugün en başarılı modeli ülkemize uyarlayacağız. Bankalar Birliği öncülüğünde, kamunun olmadığı bir yapıda, buranın altını çiziyorum, kamu yok, Enerji ve inşaat gibi NPL’ler noktasında önem teşkil eden iki sektörde, sorunlu varlıkların borç-hisse takası ile dışarı çıkaracak ve bankalarımızın bilançolarını daha iyi bir hale getireceğiz. Bunun için Enerji Girişim Sermaye Fonu ve Gayrimenkul Fonu Kurulması’nı gündeme aldık. Bu yeni finansal model ile sorunlu varlıkların ayrılıp, bankaların, yerli ve yabancı yatırımcıların iştirak edebileceği fonlarla yönetilmesini sağlayacağız” dedi.

TARIMDA MİLLİ BİRLİK PROJESİ BAŞLIYOR