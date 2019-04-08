Ekonomide reform zamanı
DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye ekonomisinin güçlü olduğunu belirterek, ikinci yarıda büyüme sürecine girileceğini söyledi. Önümüzde 4.5 yıl kesintisiz ve seçimsiz bir dönem olduğunu belirten Olpak “Seçimlerin ardından ekonomi alanındaki yapısal reformların hızlanacağı bir döneme girdik” dedi.
- KAAN ZENGİNLİ
Türkiye bir seçim süreci yaşadı, sonuçları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Böyle günler demokrasi bayramı, ortaya çıkacak sonuç da halkımızın iradesidir ve kazanan da kaybeden de bu iradeye saygı duymalıdır. Önümüzde 4.5 yıllık kesintisiz ve seçimsiz bir dönem bizi bekliyor. Bundan sonra önemli olan; daha çok çalışmak, daha çok üretmek, istikrarlı ve dengeli bir şekilde büyümektir. Cumhurbaşkanımızın ve ekonomi yönetimimizin ortaya koyduğu gelecek vizyonu ışığında, yapısal reformların ekonomimize ivme katmasını bekliyoruz. Böylelikle, ülkemizin dünyada yaşanan olumsuzluklardan daha az etkilenmesi ve sürdürülebilir büyümeye hız kesmeden devam edebilmesi için kırılganlıktan uzak ve daha dayanıklı bir yapıya kavuşacağını düşünüyoruz. Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Seçimlerin ardından ekonomi alanındaki yapısal reformların hızlanacağı bir döneme girdik.
Türkiye ekonomisi ile ilgili neler söylemek istersiniz? Bizi önümüzdeki süreçte nasıl bir tablo bekliyor?
Türkiye ekonomisi 2018’de yüzde 2.6 büyürken, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3 daraldı. Açıklanan verilere baktığımızda ülkemiz, yaşanan sıkıntılara rağmen 2018 yılında büyümesini sürdürdü. 2018’in son çeyreğinde görülen daralmaya rağmen net dış talebin büyümeye büyük ölçüde pozitif katkı sağlamasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Cumhuriyetimizin 95. yılında, çok önemli bir yapısal dönüşüme imza attık ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtik. Bu değişimden kısa bir süre sonra, maalesef ekonomik anlamda hiç mutlu olmadığımız bir süreçle karşı karşıya kaldık. 10 Ağustos’ta başlayıp ve devam eden günlerde iyice ateşlenen manipülatif bir döviz hareketliliği yaşadık. Ancak sahip olduğumuz ümit ve azimle ilerlemeye devam etmesini bildik ve her zaman olduğu gibi yine yolumuza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Ekonomi Yönetimimiz, reel sektör ve finans sektörümüzün en başından beri koordinasyon içinde olmasıyla alınan önlemler ve atılan hızlı adımlarla cari açık ve enflasyonda başlayan düşüş bu süreçle iyi bir şekilde başa çıktığımızı gösteriyor ve 2019 ile sonrasındaki toparlanmaya işaret ediyor. İş dünyası olarak, yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen ülkemizin gücünün farkındayız. Ülkemiz, bugüne kadar olduğu gibi zor süreçleri atlatacak ve potansiyel büyümesine en kısa sürede geri dönecektir. Son dönemde finansal piyasalarda gözlenen olumlu gelişmeler, enflasyondaki düşüş trendi, finansmana erişimde atılan adımlar ve istihdam seferberliği sayesinde, 2019 yılından umutluyuz. 2019 ilk dönemlerinde de devam edeceğini tahmin ettiğimiz bu trendin, özellikle yılın ikinci yarısında ivmesinin artacağına öngörüyoruz.”
HUZUR GÜVEN VE İSTİKRARDAN YANAYIZ
Türk iş dünyasının yurtdışındaki performansı ile ilgili neler söylemek istersiniz?
Dünyada ticaretin ve finansal unsurların zorlaştığı bir dönemde, Türk iş insanları hızlı adapte olabilme yeteneği ile bu süreçten pozitif olarak ayrılıyor. Farklı ülkelerle işbirliği konusu önemli. Yeni pazarları keşfetmek kritik önem arz ediyor. İhracat birinci önceliğimiz ama bu ülkenin ithalatı da var. Onun için yurt dışı müteahhitlerimiz, yurt dışına yatırımlarımız var. Yurt dışından da Türkiye’ye yatırımlar var. Amacımız, dünyayı güzelleştirmek. Ülkemizin, milletimizin geleceği için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İş dünyası olarak bize soruluyor, ‘Ne istersiniz?’ diye. Elbetteki dövizin seviyesi önemli ama ondan daha önemli olan bir şey var. Biz huzur, güven ve istikrar istiyoruz.
1 yılda 1 milyon iş insanına ulaşılacak
DEİK tarafından ne gibi gelişmeler var?
Harekette bereket vardır. Daha proaktif bir anlayışla, 145 iş konseyimizle, 1 yılda 1 milyon iş insanına ulaşacak yeni bir ticari diplomasi atağı başlattık. Hedef ülke ve bölgelerde yapacağımız faaliyetlerle, ülkemizin dış ticaretinin en üst seviyeye yükselmesi için çalışacağız. 32 yıllık geçmişimizin ustalarına vefamızı göstermek için, her yıl devam edecek bir “Ustalara Saygı Gecesi”, İş konseylerimizin başarılarını taçlandıracağımız “Ticari Diplomasi Ödülleri” programı, ekonomimizin başarılarını ödüllendireceğimiz “DEİK Ödülleri” programımızı başlatıyoruz.
Kamu ve özel sektör üzerine düşeni yapmalı
AB ile gümrük birliği modernizasyonu ve vize serbestisi konularında devam eden bir süreç yaşıyoruz, nedir son durum?
AB’ye tam üyelik, devam eden bir süreç olarak önümüzde dururken, adımıza alınan kararlarda söz sahibi olamadığımız ve serbest dolaşım hakkımızın engellendiği duvarların bir an önce kaldırılmasını, böyle bir dönemde, hem hukuki, hem insani, hem de ekonomik bir acil ihtiyaç olarak görüyoruz. Bunun için, “Birlik” olma marifetimizle, kamu, özel sektör ve paydaşlarla üzerimize düşeni yapmalıyız.
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