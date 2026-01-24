Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

Söz konusu gelişme üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

Üç olumlu gelişme.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi. Bu gelişme önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor.

Önemli bir koşullu yükümlülük olan Kur Korumalı Mevduat'ın döviz ve altın tüm vadelerinin sona ermesiyle, bu uygulamaya ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı.

Ayrıca kısa vadeli yabancı kaynak girişini sınırlamak amacıyla zorunlu karşılık oranları artırıldı.

Programımızla ekonomimizin kırılganlıklarını azaltmaya ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz.

Fitch'ten Türkiye'ye pozitif revizyon