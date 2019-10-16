Ekonomideki iyileşmeyi gizleyemedi

Yılın ilk yarısında Türkiye için ‘küçülür’ tahmini yapan kuruluşlar çark etmeye devam ediyor. Fitch ve OECD’nin ardından Türk ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini yükselten kuruluşlar kervanına Uluslararası Para Fonu (IMF) da katıldı. Geçtiğimiz eylül ayında İP Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ile Ankara Hülton Otel’de gizli bir görüşme yapan Türkiye ekonomisindeki iyileşmeyi gizleyemedi. IMF Türkiye’ye ilişkin tüm ekonomik verilerini pozitif yönde güncelledi. IMF, 2019 yılında Türkiye ekonomisi için olan yüzde -2.5 daralma beklentisini pozitif yüzde 0.2 olarak güncellerken 2020 beklentisini ise yüzde 2.5’ten yüzde 3’e revize etti.

TÜFE’Yİ DE DÜŞÜRDÜ

IMF enflasyon beklentisini de düşürdü. IMF raporunda ortalama tüketici fiyat beklentisi 2019 yılı için yüzde 17.5’ten yüzde 15.7’ye, 2020 yılı için yüzde 14.1’den yüzde 12.6’ya çekildi. Yıl sonu için tüketici fiyat beklentileri bu yıl için yüzde 15.5’ten yüzde 13.5’e, gelecek yıl için yüzde 14.0’ten yüzde 12.0’ye indirildi. IMF, cari işlemler dengesi/GSYH beklentisini bu yıl için yüzde 0.7’den yüzde -0.6’ya, gelecek yıl için yüzde -0.4’ten yüzde -0.9’a revize etti. IMF’in işsizlik oranı için beklentisi bu yıl yüzde 13.8, gelecek yıl yüzde 13.7 seviyesinde belirlendi. Bir önceki raporda sırasıyla beklentiler yüzde 12.7 ve yüzde 11.4 seviyesinde bulunuyordu.IMF’den önce uluslararası Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ve OECD de Türkiye’nin büyüme verilerini yukarı yönlü revize etmişti. Fitch daha önce yüzde eksi 1.1 olarak açıkladığı büyüme tahminini eylülde yüzde eksi 0.3 olarak revize etmişti. OECD ise yayınladığı ‘Ara Dönem Ekonomik Görünüm’ raporunda Türkiye’nin 2019 yılı için yüzde -2.9 olan büyüme beklentisini yüzde -0.3’e revize etmişti. IMF’nin bu kuruluşlarndan bir ay sonra revizyona gitmesi dikkat çekti.