Ekonomideki iyileşmeyi gizleyemedi
CHP ve İP’le geçen ay gizli bir görüşme yaptığı ortaya çıkan IMF yönetimi, Türk ekonomisindeki iyileşmeyi gizleyemedi. Fitch ve OECD’nin ardından IMF de daha önce yüzde 2.5 küçülme beklediği Türk ekonomisi için büyüme beklentisini yüzde 0.2’ye çıkardı.
Yılın ilk yarısında Türkiye için ‘küçülür’ tahmini yapan kuruluşlar çark etmeye devam ediyor. Fitch ve OECD’nin ardından Türk ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini yükselten kuruluşlar kervanına Uluslararası Para Fonu (IMF) da katıldı. Geçtiğimiz eylül ayında İP Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ile Ankara Hülton Otel’de gizli bir görüşme yapan Türkiye ekonomisindeki iyileşmeyi gizleyemedi. IMF Türkiye’ye ilişkin tüm ekonomik verilerini pozitif yönde güncelledi. IMF, 2019 yılında Türkiye ekonomisi için olan yüzde -2.5 daralma beklentisini pozitif yüzde 0.2 olarak güncellerken 2020 beklentisini ise yüzde 2.5’ten yüzde 3’e revize etti.
TÜFE’Yİ DE DÜŞÜRDÜ
IMF enflasyon beklentisini de düşürdü. IMF raporunda ortalama tüketici fiyat beklentisi 2019 yılı için yüzde 17.5’ten yüzde 15.7’ye, 2020 yılı için yüzde 14.1’den yüzde 12.6’ya çekildi. Yıl sonu için tüketici fiyat beklentileri bu yıl için yüzde 15.5’ten yüzde 13.5’e, gelecek yıl için yüzde 14.0’ten yüzde 12.0’ye indirildi. IMF, cari işlemler dengesi/GSYH beklentisini bu yıl için yüzde 0.7’den yüzde -0.6’ya, gelecek yıl için yüzde -0.4’ten yüzde -0.9’a revize etti. IMF’in işsizlik oranı için beklentisi bu yıl yüzde 13.8, gelecek yıl yüzde 13.7 seviyesinde belirlendi. Bir önceki raporda sırasıyla beklentiler yüzde 12.7 ve yüzde 11.4 seviyesinde bulunuyordu.IMF’den önce uluslararası Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ve OECD de Türkiye’nin büyüme verilerini yukarı yönlü revize etmişti. Fitch daha önce yüzde eksi 1.1 olarak açıkladığı büyüme tahminini eylülde yüzde eksi 0.3 olarak revize etmişti. OECD ise yayınladığı ‘Ara Dönem Ekonomik Görünüm’ raporunda Türkiye’nin 2019 yılı için yüzde -2.9 olan büyüme beklentisini yüzde -0.3’e revize etmişti. IMF’nin bu kuruluşlarndan bir ay sonra revizyona gitmesi dikkat çekti.
IMF, küresel tahminini düşürdü
IMF, Türkiye’ye ilişkin büyüme tahminini yükseltirken küresel büyüme tahminini yeniden düşürdü. Raporda, küresel ekonomik büyümenin bu yıl için yüzde 3.2’den yüzde 3’e, 2020 için de yüzde 3.5’ten yüzde 3.4’e çekildiği belirtildi. IMF’ın raporunda, “Küresel ekonomi ‘senkronize yavaşlama’ ile karşı karşıya bulunuyor. 2019 küresel büyüme tahmini bu nedenle yeniden aşağı yönlü revize edilerek yüzde 3’e düşürüldü. Bu küresel finansal krizden sonra en yavaş hız’ değerlendirmesine yer verildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.