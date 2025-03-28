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Ekonomi

Ekonomik güven endeksi arttı

Ekonomik güven endeksi, martta aylık bazda yüzde 1,6 artışla 100,8 değerini aldı.

AA28 Mart 2025 Cuma 10:30 - Güncelleme:
Ekonomik güven endeksi arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks şubatta 99,2 iken, martta yüzde 1,6 artarak 100,8 oldu. Böylece endeks, 2024 yılı mart ayının ardından yeniden 100'ü geçerek, referans değerini aştı. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması, genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği gösteriyor.

Tüketici güven endeksi, martta aylık bazda yüzde 4,6 artışla 85,9'a ulaştı.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 0,4 artarak 103,2'ye çıktı.

Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 0,2 artarak 114,4 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 2,5 azalarak 113,4, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,5 azalarak 88,9 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/yıllar20212022202320242025
Ocak96,7102,399,799,699,7
Şubat9699,599,399,299,2
Mart99,596,599,1100,3100,8
Nisan94,295,8102,699,2
Mayıs9398104,198,3
Haziran98,794,8101,595,8
Temmuz101,794,399,694,4
Ağustos102,694,994,493,1
Eylül104,39595,695
Ekim103,397,996,898,1
Kasım101,597,695,497,2
Aralık99,798,496,598,9

  • Ekonomik güven endeksi
  • Türkiye İstatistik Kurumu
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