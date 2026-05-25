25 Mayıs 2026 Pazartesi / 9 ZilHicce 1447
Ekonomi

Ekonomik güven endeksi yüzde 97,2'ye çıktı

Ekonomik güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,8 artışla 97,2 değerini aldı.

AA25 Mayıs 2026 Pazartesi 10:42
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, nisanda 96,4 olan endeks, mayısta yüzde 0,8 yükselerek 97,2 değerine çıktı.

Tüketici güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,3 artarak 85,8'e yükseldi.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 2,4 artışla 101 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 0,6 gerilemeyle 109 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,8 artışla 112,5, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 1,7 azalarak 82,1 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde yaklaşık son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/Yıllar20222023202420252026
Ocak102,699,999,699,799,4
Şubat99,799,499,299,2100,7
Mart96,699,3100,4100,897,9
Nisan96102,899,396,596,4
Mayıs98,3104,298,496,597,2
Haziran95101,795,996,5
Temmuz94,599,794,396,1
Ağustos95,194,593,197,7
Eylül95,195,79597,7
Ekim9896,898,198
Kasım97,795,597,199,3
Aralık98,696,598,899,4

