27 Kasım 2025 Perşembe
  Ekonomik güven endeksinde artış! Tüm sektörlerde yükseliş kaydedildi
Ekonomi

Ekonomik güven endeksinde artış! Tüm sektörlerde yükseliş kaydedildi

Ekonomik güven endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 1,3 artarak 99,5 değerini aldı. Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde artış kaydedildi.

27 Kasım 2025 Perşembe 10:26
Ekonomik güven endeksinde artış! Tüm sektörlerde yükseliş kaydedildi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ekimde 98,2 iken, kasımda yüzde 1,3 artarak 99,5 oldu. Tüketici güven endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 1,6 yükselerek 85'e çıktı.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1,2 artışla 103,2 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 1 yükselerek, 111,8 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,9 artışla 114,2'ye çıkarken, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 1,5 artışla 84,9 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/Yıllar20212022202320242025
Ocak96,7102,399,799,699,7
Şubat9699,599,399,299,2
Mart99,596,599,1100,3100,8
Nisan94,295,8102,699,296,6
Mayıs9398104,198,396,7
Haziran98,794,8101,595,896,7
Temmuz101,794,399,694,496,3
Ağustos102,694,994,493,197,9
Eylül104,39595,69598
Ekim103,397,996,898,198,2
Kasım101,597,695,497,299,5
Aralık99,798,496,598,9

Dış ticaret hacmi ekimde yüzde 4,5 büyüdü
