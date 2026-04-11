  Ekonomik refah için ''Türk modeli''ne başvurdular! Uzman kadrolar tecrübelerini paylaştı
Ekonomik refah için ''Türk modeli''ne başvurdular! Uzman kadrolar tecrübelerini paylaştı

TİKA, KOSGEB ve UNDP iş birliğiyle Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen 5 günlük eğitim programı başarıyla tamamlandı. Türkiye'nin uzman kadroları; kamu yöneticilerinden kooperatif başkanlarına kadar geniş bir kitleye e-ticaret ve iş planı hazırlama konularında simülasyon eşliğinde eğitim verdi. Bölgesel refahı artırmayı hedefleyen program, düzenlenen sertifika töreniyle taçlandı.

AA11 Nisan 2026 Cumartesi 12:37
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te küçük ve orta ölçekli işletmelerin kapasite gelişimine yönelik düzenlenen 5 günlük "iş planı hazırlama ve e-ticaret eğitim programı"na kamuda üst düzey yönetimde yer alan personel, kooperatif başkanları ve özel sektör temsilcileri katıldı.

Eğitime, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destek oldu.

Türkiye'nin uzman kadroları, e-ticaret ve işletme kapasite artırımı konusundaki tecrübelerini simülasyonlar eşliğinde yetkililer ve girişimcilerle paylaştı.

Programın başarıyla tamamlanmasıyla birlikte kursiyerler uzmanlıklarını belgelemek amacıyla sertifikalarını düzenlenen törenle teslim aldı.

- TÜRKİYE VE KIRGIZİSTAN ARASINDA EĞİTİM KÖPRÜSÜ GÜÇLENİYOR

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur, AA muhabirine, "Türkiye'nin uzman kadroları, 5 gün boyunca Kırgızistan'daki kardeşlerine iş kurma, mevcut kapasite artırımı ve dijital ticaret konusunda Türkiye'nin tecrübesini aktardı. Umarız, Türkiye ve Kırgızistan arasında kurulan gönül köprüleri eğitim programlarıyla artarak devam edecektir." dedi.

TİKA Genel Merkez Uzmanı Mehmet Taha Doğan da bölgedeki sosyal ve ekonomik refahın artırılması amacıyla Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'da ticaretin güçlendirilmesine yönelik kapsamlı bir eğitim programı organize ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin bu alandaki bilgi ve birikimini aktarmayı hedeflediklerini vurgulayan Doğan, projenin TİKA, UNDP ve KOSGEB işbirliğiyle hayata geçirildiğini anımsattı.

Doğan, KOSGEB'den gelen uzmanların Türkiye'nin sektörel faaliyetlerini ve özel sektöre sunulan destekleri girişimcilerle paylaştığını kaydetti.

